原标题：2022年北交所上市公司公开发行融资累计达163.84亿元

新华社北京1月20日电（记者 姚均芳）记者20日从北京证券交易所获悉，2022年北交所上市公司公开发行融资累计达163.84亿元。

数据显示，截至2022年底，北交所共有上市公司162家，在审企业99家，辅导备案企业333家。北交所市场合格投资者超526万户，600余只跨市场基金产品参与北交所投资。

2022年，北交所构建形成常态化发行上市格局，持续优化监管、辅导、审核、注册各环节衔接配合，上市审核注册机制从受理到注册平均用时145天；北交所债券市场起步发展，全年累计服务国债发行8391.10亿元、地方政府债发行1183.28亿元。

北交所相关负责人表示，2023年，北交所从起步初期逐步迈向提质增效、强化功能的新阶段。市场高质量发展的中心任务是聚集一批高质量的创新型中小企业，形成合理的市场深度，支撑市场功能发挥、生态形成，带动广大中小企业积极利用资本市场创新发展。北交所将继续锚定打造服务创新型中小企业主阵地的战略方向，推动各项工作再上台阶，推动北交所做大做强。

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经