鲁畅、吴文诩、马晓冬

原标题：新华调查：过年期间当心这些诈骗新套路

日前，国家反诈中心、工信部反诈中心发出提醒，春节期间是电信网络诈骗等各类诈骗违法犯罪行为高发期。当前，有哪些诈骗新套路应当特别警惕？大家如何加强防范？新华社记者采访多位专业人士，请他们为大家的钱袋子“保驾护航”。

套路一：“ETC到期”骗局 记者险些被骗

春节期间，不少人选择自驾返乡、游玩，近期高发的“ETC到期”骗局值得车主们高度警惕。

日前，记者收到一条短信，提醒记者的车辆ETC设备已经停用，需点击短信上附带的链接重新登录网站进行身份验证后，才能继续使用。记者点开短信附带链接后察觉异常，随即向公安机关致电，得知这是一种新型诈骗套路。民警告诉记者，受此套路所骗人数不少，有受害人点开链接进行操作后被骗走3000元。

“此类骗局迷惑性比较强。”北京市公安局通州分局反诈民警谭喆说，不法分子以“ETC中心”“交管局”“高速中心”“车管所”等大众通常不大熟悉的机构名义发送短信骗取当事人信任，再通过附带于短信中的非法链接将受害人引入其用来鱼目混珠的山寨“官方平台”，诱骗车主在山寨网站输入银行卡号、密码、身份信息及电话号码等信息。“这些关键信息被不法分子骗取后，受害人的钱财也就被装进了不法分子的口袋。”

套路二：“发红包”骗局 贪小便宜易受骗

春节期间，在各种群聊中“抢红包”沾喜气，已为大家喜闻乐见。但也有一些人因贪小便宜，落入不法分子的“陷阱”。

据北京警方介绍，有不法分子冒充快递员身份添加了受害人李某微信，随后将其“拉”进一个微信群。李某因在该群中常能抢到“红包”而放松了警惕。一段时间后，有陌生人开始添加李某微信，向他推荐投资理财、网络赌博平台等，并以“包赚不赔”的许诺进行引诱。尝到几次甜头的李某信以为真、不再有疑，开始不断加大资金投入，最终被骗走上万元。

反诈民警介绍，以“发红包”为引流手段实施诈骗的，虽然聊天群里发的是真红包，但数额很小，不法分子会把热衷于“抢红包”的人视作“爱贪小便宜且平时事不多”、可进一步引诱的对象，而其推荐的所谓投资理财或赌博平台也都是在不法分子的操控下“宰割”受害人的陷阱。

此外，记者发现还有一类引诱当事人点击注册的“红包链接”骗局，此套路或是诱骗受害人填写个人信息，骗取其隐私数据；或是在受害人手机中植入木马，便于不法分子后台操控牟利。

套路三：“网游代练”骗局 专业套路游戏迷

过年放假玩网游“练级刷装备”是不少年轻人的选择。游戏迷蒋某在观看游戏网络直播时加入了一位游戏主播的“粉丝群”。该主播经常发布“代练上分”广告。一次，蒋某购买了游戏代练服务，并将自己的游戏账号密码告知该主播。随后，主播联系蒋某，称其游戏账号因被官方检测到多人登录封禁，自己认识游戏公司内部工作人员，需要缴纳一定的手续费进行解封。蒋某信以为真，向该主播微信转账2万多元。

然而一段时间过去了，蒋某发现其账号一直未被解封。他要求主播退钱却被对方拉黑并被移出粉丝群。记者从北京海淀区法院了解到，该案中，主播何某多次利用类似手段骗取8名受害人近9万元。

该案主审法官提醒，还有些不法分子在获知受害人游戏账号密码后盗取其微信号、QQ号，假装受害人本人诈骗其亲友钱财。春节假期期间，年轻人群要注意防范不法分子打着“网游代练”幌子，以收取“解封手续费”“内部操作”等名义诈骗。“即使是正常交易，也要注意留存证据，如截取双方聊天记录、汇款转账记录、游戏账号异地登陆IP信息等，保护自己合法权利。”

(责编：孙红丽、陈键)

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