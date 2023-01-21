开年首期贷款市场报价利率未作调整
2023年01月21日08:26 | 来源：新华社
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原标题：开年首期贷款市场报价利率未作调整
1月20日，2023年首期贷款市场报价利率（LPR）公布，我国1年期和5年期以上LPR均未调整，1年期LPR仍为3.65%。
当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均较上一期保持不变。
作为LPR报价的基础，本月中期借贷便利（MLF）利率未作调整。1月16日人民银行开展7790亿元MLF操作，中标利率与前次持平。
图片来自中国人民银行网站
作为深化利率市场化改革的重要一步，LPR已逐渐替代贷款基准利率成为贷款利率定价的“锚”，每月定期发布。
(责编：孙红丽、陈键)
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