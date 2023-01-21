原标题：新华全媒+丨预订增长、需求旺盛——从年夜饭预订看餐饮业的复苏

新华社北京1月20日电（记者孙蕾 吉宁）春节将至，年味更浓。田志龙每天都忙到半夜，他就职的苏帮袁餐厅连日来晚餐时段都是满座。“今年过年打算留在店里了。”由于春节期间的预订超出了预期，作为厨师长的田志龙带头留在北京，计划大年初六之后再回老家。

记者走访发现，北京的餐饮业节前焕发活力，各餐饮品牌纷纷推出团购、满减、消费券等优惠促销活动，年夜饭预订规模逐步提升。

在位于北京朝阳区的亮马食街，餐厅纷纷换上了春节装饰，整条街上张灯结彩迎接春节的到来。蓝色港湾总经理张晓飞说：“我们这里的年夜饭几乎都订满了，从初一到初五的餐位也有很大的预订量。”

一家饭店挂出了年夜饭预订的招牌。新华社记者 孙蕾 摄

大众点评数据显示，网友对“在外吃年夜饭”关注度最高，“年夜饭餐厅”相关关键词搜索量较去年同期增长超157%。叮咚买菜数据则显示，2023年市民预订年夜饭大幅提前，同比2022年，年夜饭相关菜品销量增长500%。

线下聚餐火爆，外卖预制菜的交易也红火了起来。美团买菜平台数据显示，预制菜相关商品销量同比去年增长400%。

北京燕莎友谊商城等老牌企业也加入了预制菜售卖大军，推出多个档次预制菜。燕莎友谊商城副总经理和阳说：“年夜饭预制菜已经成为市场的一个新趋势，越来越多消费者开始购买半成品的食材，自己动手在家制作年夜饭。”

北京市餐饮行业协会秘书长安少宁向记者介绍：“从北京的情况看，今年预制菜的销售量明显增多，一些热门饭店年夜饭的翻台率超过3倍，现在很多餐厅都需要增加包间满足需求。”

一家饭店贴好了新春窗花。新华社记者 孙蕾 摄

记者调查发现，年夜饭的预订情况也存在冷热不均情况，一些综合性商圈饭店的热度高，一些社区类饭店预订情况并没达到预期。

“目前，很多消费者预订年夜饭都偏爱包间聚餐的形式，这样相对隔离、私密性好，总体看餐饮企业的大堂预订量还可以提升。”一位餐饮方面从业者表示，“餐饮企业可以在现有空间上积极改变格局增加包间，吸引客流量。”

一些餐饮企业正积极采取措施春节留人，除了加班工资外，百胜中国等企业还推出赠送春节礼包、提供免费餐食等激励措施。百胜中国相关负责人说：“公司除做好员工的保障工作外，会在各地开展形式多样的春节关爱活动，让更多员工放心工作，为城市增添年味。”

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经