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零下50摄氏度 漠河极寒破54年来最冷纪录

 

2023年01月21日08:27 | 来源：新华社
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原标题：零下50摄氏度 漠河极寒破54年来最冷纪录

　　记者从黑龙江省漠河市气象局获悉，受强冷空气影响，1月20日7时48分，漠河市气温降至零下50摄氏度，是近54年来的气温最低值。

　　1月20日，冰雾笼罩下的漠河市。（受访人供图）

　　为应对此次极寒天气，漠河市气象局提前发布“冰盾护游”气象专报、2023年春节期间天气预报（重大气象信息专报）、大雾黄色预警信号，并联系供热等有关部门，全力做好民生保障工作。

　　1月20日，冰雾笼罩下的漠河市。（受访人供图）

　　漠河市地处我国最北端，有中国“北极”之称。这里全年平均气温只有零下3摄氏度左右，历史最低气温曾达零下52.3摄氏度，无霜期仅80多天，入冬、降雪时间也相对较早。

　　1月20日，冰雾笼罩下的漠河市。（受访人供图）

　　漠河市气象台台长许丽玲介绍，漠河市此次强冷空气将持续至21日，22日气温会缓慢回升，受低温影响，漠河市区出现冰雾现象，当地人将这种天气形象地称为“冒白烟”，冰雾导致能见度降低，提醒市民出行注意安全并做好保暖。（记者徐凯鑫、张涛、王鹤）

(责编：孙红丽、陈键)
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