原标题：南方地区多阴雨天气 中东部地区将有大风降温天气

据中央气象台网站消息，21日至23日，西南地区东部、江淮、江汉、江南、华南等地有小到中雨；22日至24日，新一股冷空气将影响我国中东部地区，大部地区降温4～8℃。

全国大部地区降雨稀少，新疆西藏等地出现降雪：昨日08时至今日06时，全国大部地区降水稀少，新疆北部、西藏西部出现小到中雪，局地大雪；重庆、贵州西南部、广东东部、福建、浙江南部等地出现小雨。

南方地区多阴雨天气

21日至23日，西南地区东部、江淮、江汉、江南、华南等地有小到中雨；新疆北部、甘肃南部、内蒙古中东部、华北北部和东部、黄淮北部、东北地区中南部等地有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆塔城及沿天山部分地区有大雪。

中东部地区将有大风降温天气

22日至24日，新一股冷空气将影响我国中东部地区，大部地区降温4～8℃，内蒙古中部、东北地区中南部、江南东部和南部等地部分地区降温10～14℃，局地16℃以上，上述地区将先后有4～6级风，阵风7～8级，东部和南部海区有6～8级风，阵风9～10级，西北地区部分地区有沙尘天气。

未来三天具体预报

1月21日08时至22日08时，新疆北部、东北地区中东部、内蒙古中部偏东地区、甘肃南部、陕西南部、山西西南部、江苏北部、青海南部、西藏东南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆沿天山地区局地有大雪(5～9毫米)；黄淮南部、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南中东部等地部分地区有小雨，江南东部等地部分地区有中雨。新疆北疆东部、内蒙古中部和西部、山东半岛、辽东半岛等地部分地区有4～6级风。东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有6~8级、阵风9级的偏北或东北风。

全国降水量预报图(1月21日08时-22日08时)

1月22日08时至23日08时，内蒙古中部和东南部、河北北部、北京、吉林东部和南部、辽宁北部、山东半岛北部、甘肃北部等地部分地区有小到中雪；江淮东部和南部、江汉大部、江南、西南地区东部、华南大部等地部分地区有小雨。内蒙古、华北北部、辽东半岛、山东半岛等地部分地区有4～6级风。渤海、东海将有5～7级风，阵风8级。

全国降水量预报图(1月22日08时-23日08时)

1月23日08时至24日08时，华北东部、山东东部和北部、新疆南疆西部山区等地部分地区有小到中雪；西南地区东部、江南、华南、台湾岛大部等地部分地区有小雨，其中，江南东部等地部分地区有中雨。内蒙古、西北地区东部、东北地区南部、华北、黄淮、江南东部等地部分地区有4～6级风。黄海中南部、东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面将有7～8级风，阵风9级。

全国降水量预报图(1月23日08时-24日08时)

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经