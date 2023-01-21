人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南方地区多阴雨天气 中东部地区将有大风降温天气

2023年01月21日08:43 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：南方地区多阴雨天气 中东部地区将有大风降温天气

　　据中央气象台网站消息，21日至23日，西南地区东部、江淮、江汉、江南、华南等地有小到中雨；22日至24日，新一股冷空气将影响我国中东部地区，大部地区降温4～8℃。

　　全国大部地区降雨稀少，新疆西藏等地出现降雪：昨日08时至今日06时，全国大部地区降水稀少，新疆北部、西藏西部出现小到中雪，局地大雪；重庆、贵州西南部、广东东部、福建、浙江南部等地出现小雨。

　　南方地区多阴雨天气

　　21日至23日，西南地区东部、江淮、江汉、江南、华南等地有小到中雨；新疆北部、甘肃南部、内蒙古中东部、华北北部和东部、黄淮北部、东北地区中南部等地有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆塔城及沿天山部分地区有大雪。

　　中东部地区将有大风降温天气

　　22日至24日，新一股冷空气将影响我国中东部地区，大部地区降温4～8℃，内蒙古中部、东北地区中南部、江南东部和南部等地部分地区降温10～14℃，局地16℃以上，上述地区将先后有4～6级风，阵风7～8级，东部和南部海区有6～8级风，阵风9～10级，西北地区部分地区有沙尘天气。

　　未来三天具体预报

　　1月21日08时至22日08时，新疆北部、东北地区中东部、内蒙古中部偏东地区、甘肃南部、陕西南部、山西西南部、江苏北部、青海南部、西藏东南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆沿天山地区局地有大雪(5～9毫米)；黄淮南部、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南中东部等地部分地区有小雨，江南东部等地部分地区有中雨。新疆北疆东部、内蒙古中部和西部、山东半岛、辽东半岛等地部分地区有4～6级风。东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有6~8级、阵风9级的偏北或东北风。

　　全国降水量预报图(1月21日08时-22日08时)

　　1月22日08时至23日08时，内蒙古中部和东南部、河北北部、北京、吉林东部和南部、辽宁北部、山东半岛北部、甘肃北部等地部分地区有小到中雪；江淮东部和南部、江汉大部、江南、西南地区东部、华南大部等地部分地区有小雨。内蒙古、华北北部、辽东半岛、山东半岛等地部分地区有4～6级风。渤海、东海将有5～7级风，阵风8级。

　　全国降水量预报图(1月22日08时-23日08时)

　　1月23日08时至24日08时，华北东部、山东东部和北部、新疆南疆西部山区等地部分地区有小到中雪；西南地区东部、江南、华南、台湾岛大部等地部分地区有小雨，其中，江南东部等地部分地区有中雨。内蒙古、西北地区东部、东北地区南部、华北、黄淮、江南东部等地部分地区有4～6级风。黄海中南部、东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面将有7～8级风，阵风9级。

　　全国降水量预报图(1月23日08时-24日08时)

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春运第13天全国共发送旅客4615.5万人次 自驾出行占主流
　　人民网北京1月20日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第13天（1月19日，农历腊月二十八）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4615.5万人次，环比增长1%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长55.1%。 其中，全国铁路发送旅客895.2万人次，环比增长0.6%，比2019年同期下降12.8%，比2022年同期增长27.6%。…
尽己所能相助 人民网“防疫互助平台”为农牧地区送来雾化机
　　人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞、李彤）“太感谢了，在我们医药物资吃紧的时候，人民网围绕民生所需，为虞城县捐赠了数台氢氧气雾化机。这饱含了对虞城群众的关心，让我们感受到了团结的力量和社会的温暖。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部