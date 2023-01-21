刘育英

原标题：2022年中国通信业完成固定资产投资总额4193亿元

中国工业和信息化部20日发布2022年通信业统计公报。工信部称，通信行业投资和融合应用发力，拉动数字经济需求增长。

据该公报，2022年，中国通信业完成固定资产投资总额为4193亿元(人民币，下同)，在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜，其中完成5G投资超1803亿元，占比达43%；互联网及数据通信投资增长最快，比上年增长26.2%。

中国网络基础能力持续增强，夯实数字经济发展底座。中国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络。移动网络保持5G建设全球领先，截至2022年底，中国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上。

作为数据信息交换、计算、储存的重要载体，三家基础电信企业持续加大数据中心投入，截至2022年底，为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个，比上年末净增8.4万个。

2022年，在千兆光纤网络、5G等新型基础设施支撑下，在网络直播等大流量应用普及和部分领域物联网应用的拉动下，移动互联网流量、固定宽带接入流量、物联网终端接入流量均呈现快速增长态势。全年移动互联网接入流量达2618亿GB，比上年增长18.1%。

2022年，融合应用不断拓展。智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超过4000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超过1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经