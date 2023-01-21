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“数造新实体”案例调研

装上“数智”引擎 助力汽车生产跑出“加速度”

2023年01月21日09:36 | 来源：人民网
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2012年，我国汽车销量为1930.6万辆；2021年，我国汽车销量达2627.5万辆，占全球汽车销量的32.42%；2021年，我国新能源汽车销量跃升至352.1万辆，连续7年位居全球第一……

销量上涨、结构优化、技术革新，十年来，我国汽车产业旧貌换新颜，产业优胜劣汰加快，竞争格局快速变化。能源结构的变革和数字科技的发展，也带动汽车生产制造模式发生剧变。

梁长裘是吉利中央研究院工程中心空气动力学技术专家，从事空气动力学仿真模拟及试验已有12年多的时间。梁长裘说，刚入行时，受限于计算能力，空气动力学开发在设计阶段仅能对简化的汽车模型进行风洞模拟，单词模拟需耗费两至三天的时间。由于耗时长、验证方案不多样，往往对最后模拟结果产生较大影响。

面对日益增长的市场需求，算力受限一度成为制约汽车研发创新的共性问题。吉利汽车中央研究院副院长、工程中心主任周大永表示，近年来，吉利以汽车产业电动化和智能化转型为核心，不断加大研发力度，在全球多个国家均建有造型中心和工程研发中心，研发、设计人员超过2万人。新车型的研发投入强度显著增长，对高性能算力需求更是集中涌现。

以数字化驱动产业链升级是必经之路，如何加强科技基础支持，满足日益增长的需求成为当务之急。

“如果选择自建数据中心，需要投入2年时间和数以亿计的资金，成本很高，周期很长，无法满足当前项目开发需求。” 周大永表示，面对研发增长对算力需求的迫切增长，吉利选择技术合作的方式，通过天翼云定制化的服务满足算力所需。

宁波电信大企业部总经理李海东介绍，针对吉利业务对高性能算力、算力分布波动以及高性能与低时延网络带宽要求，天翼云为其提供了一套自研云整合解决方案。短短45天就快速落地建设了吉利天翼云HPC专属云资源池，算力速度、存储空间、网络响应均获得了全面提升。

“一辆新开发的汽车在进入风洞进行试验前，要对方案进行上千轮的仿真模拟。设备更新之后，我们平均做一次模拟测试的时间从10小时缩短到6小时，HPC排队队列的减少，有效增加了方案验证的数量。结果的快速输出，同时也保障了决策的快速输出。”梁长裘表示。

整体效率提高，研发周期缩短，帮助车企加速车型迭代，抢占市场先机。周大永表示，数智赋能推动汽车品质升级，让车企能在全面开放的国际竞争环境中，从容应对压力，打造自身优势，抓住更多发展机遇。“吉利汽车集团借力天翼云高性能算力底座，将为实现中国汽车强国梦、创造超越期待的出行体验而不懈努力。”

(责编：王仁宏、章斐然)
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