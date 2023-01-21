人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国平安连续七年蝉联Brand Finance“全球最具价值保险品牌”

2023年01月21日09:55 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国平安连续七年蝉联Brand Finance"全球最具价值保险品牌"

1月18日，品牌价值评级机构Brand Finance在达沃斯全球经济论坛上发布了《2023年全球品牌价值500强》榜单。2023年度，中国平安以品牌价值447亿美元，位列全球品牌价值榜第30位、全球金融企业第5位，连续七年获得“全球最具价值保险品牌”。

据介绍，“全球品牌价值500强”榜单最核心评选指标是财务绩效数据（包括利润、销售额、市场占有率、定价支持等），其次是客户评价（包括知名度、联想度和美誉度）和未来预期（重复购买、竞争者策略等指标衡量），这三个方面构成了品牌强度。在品牌强度基础上，通过历史收益、预期资产分析和经济成长率来确定预期品牌特定收益，最后根据税后贴现的品牌收益来确定品牌价值。中国平安凭借稳健的业绩增长和良好的品牌口碑，连续七年荣登该榜单，品牌价值获得业界的高度认可。

战略守正创新，品牌固本焕新。2022年是平安文化重塑、战略升级、改革转型的关键一年。这一年，中国平安再度升级公司品牌标识，将现有的品牌标识中的标语“金融·科技”回归为“专业·价值”，强调“省心、省时、又省钱”的价值主张，致力为客户提供专业的金融顾问、家庭医生、养老管家服务，成为国家信赖、国民首选、服务人民的百年品牌。此次品牌标识变化既是一种升级、焕新，也是中国平安“综合金融+医疗健康”战略转型的必然选择。

深化“综合金融+医疗健康”双轮驱动战略，实现经营业绩稳健增长。在过去的2022年，面对多重挑战，中国平安坚定不移地推动寿险业务高质量改革转型，持续巩固综合金融优势，构建“管理式医疗模式”，为客户提供“省心、省时、又省钱”的消费体验。2022年前三季度，集团实现归属于母公司股东的营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%；年化营运ROE为19.9%；归属于母公司股东的净利润764.63亿元。

综合金融战略带动业绩稳步增长，改革创新推动业务高质量发展。截至2022年9月末，中国平安个人客户数近2.28亿，较年初增长2.6%，客均合同数较年初增长1.7%至2.96个。2022年前三季度，平安寿险持续推进“渠道+产品”改革，代理人人均新业务价值同比提升超22%，寿险及健康险业务实现营运利润864.86亿元，同比增长17.4%；平安产险原保险保费收入达2220.24亿元，同比增长11.4%，综合成本率保持在97.9%的良好水平；平安银行营业收入同比增长8.7%至1382.65亿元，净利润同比增长25.8%至366.59亿元。

医疗健康生态圈战略持续落地，协同金融业务高质量发展。中国平安积极响应健康中国战略，通过打造全球领先的医疗健康服务生态，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为客户提供“到线、到店、到家”的一站式医疗健康服务。截至2022年9月末，中国平安有超1.46亿个人客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。约1,644万寿险客户体验过“保险+健康管理”服务，整体满意度达99%。2022年12月以来，平安集团快速上线7*24免费在线防疫咨询，服务全国15个地方政务平台，保障防疫物资与药品供应，全平台单日咨询量峰值突破300万。截至2022年末，平安医疗生态合作医院数超3000家，合作药店达20.8万家，在超过150城实现1小时送药，在80座城市开通了7*24小时送药服务；合作健康服务供应商超过10万家。

践行可持续发展理念，持续深化绿色金融工作。中国平安将ESG核心理念和标准融入企业管理，积极践行可持续发展，MSCI-ESG评级被上调至A级，位列综合保险行业亚太地区第一。截至9月末，平安集团绿色投融资规模约3198亿元，绿色银行类业务规模约1842亿元，环境类可持续保险保费收入约1105亿元。中国平安还在绿色金融产品服务持续创新，平安银行推出全国首个借信双卡碳账户“低碳家园”；平安产险成为首家覆盖“陆地+海洋”生态系统碳汇保险保障服务的险企。与此同时，中国平安积极推动乡村振兴工作，截至2022年底，已累计投入超650亿资金帮扶乡村产业发展，为乡村振兴和共同富裕贡献力量。

中国平安表示，公司始终以人民为中心，以客户需求为导向，坚定不移地以满足人民对美好生活的向往、客户对高品质综合金融和医疗健康服务需求为归依，实现企业的长期、均衡、高质量、可持续发展，为客户、员工、股东、社会持续创造稳健增长的价值。

(责编：李源、董童)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春运第13天全国共发送旅客4615.5万人次 自驾出行占主流
　　人民网北京1月20日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第13天（1月19日，农历腊月二十八）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4615.5万人次，环比增长1%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长55.1%。 其中，全国铁路发送旅客895.2万人次，环比增长0.6%，比2019年同期下降12.8%，比2022年同期增长27.6%。…
尽己所能相助 人民网“防疫互助平台”为农牧地区送去雾化机
　　人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞、李彤）“太感谢了，在我们医药物资吃紧的时候，人民网围绕民生所需，为虞城县捐赠了数台氢氧气雾化机。这饱含了对虞城群众的关心，让我们感受到了团结的力量和社会的温暖。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部