原标题：中国平安连续七年蝉联Brand Finance"全球最具价值保险品牌"

1月18日，品牌价值评级机构Brand Finance在达沃斯全球经济论坛上发布了《2023年全球品牌价值500强》榜单。2023年度，中国平安以品牌价值447亿美元，位列全球品牌价值榜第30位、全球金融企业第5位，连续七年获得“全球最具价值保险品牌”。

据介绍，“全球品牌价值500强”榜单最核心评选指标是财务绩效数据（包括利润、销售额、市场占有率、定价支持等），其次是客户评价（包括知名度、联想度和美誉度）和未来预期（重复购买、竞争者策略等指标衡量），这三个方面构成了品牌强度。在品牌强度基础上，通过历史收益、预期资产分析和经济成长率来确定预期品牌特定收益，最后根据税后贴现的品牌收益来确定品牌价值。中国平安凭借稳健的业绩增长和良好的品牌口碑，连续七年荣登该榜单，品牌价值获得业界的高度认可。

战略守正创新，品牌固本焕新。2022年是平安文化重塑、战略升级、改革转型的关键一年。这一年，中国平安再度升级公司品牌标识，将现有的品牌标识中的标语“金融·科技”回归为“专业·价值”，强调“省心、省时、又省钱”的价值主张，致力为客户提供专业的金融顾问、家庭医生、养老管家服务，成为国家信赖、国民首选、服务人民的百年品牌。此次品牌标识变化既是一种升级、焕新，也是中国平安“综合金融+医疗健康”战略转型的必然选择。

深化“综合金融+医疗健康”双轮驱动战略，实现经营业绩稳健增长。在过去的2022年，面对多重挑战，中国平安坚定不移地推动寿险业务高质量改革转型，持续巩固综合金融优势，构建“管理式医疗模式”，为客户提供“省心、省时、又省钱”的消费体验。2022年前三季度，集团实现归属于母公司股东的营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%；年化营运ROE为19.9%；归属于母公司股东的净利润764.63亿元。

综合金融战略带动业绩稳步增长，改革创新推动业务高质量发展。截至2022年9月末，中国平安个人客户数近2.28亿，较年初增长2.6%，客均合同数较年初增长1.7%至2.96个。2022年前三季度，平安寿险持续推进“渠道+产品”改革，代理人人均新业务价值同比提升超22%，寿险及健康险业务实现营运利润864.86亿元，同比增长17.4%；平安产险原保险保费收入达2220.24亿元，同比增长11.4%，综合成本率保持在97.9%的良好水平；平安银行营业收入同比增长8.7%至1382.65亿元，净利润同比增长25.8%至366.59亿元。

医疗健康生态圈战略持续落地，协同金融业务高质量发展。中国平安积极响应健康中国战略，通过打造全球领先的医疗健康服务生态，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为客户提供“到线、到店、到家”的一站式医疗健康服务。截至2022年9月末，中国平安有超1.46亿个人客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。约1,644万寿险客户体验过“保险+健康管理”服务，整体满意度达99%。2022年12月以来，平安集团快速上线7*24免费在线防疫咨询，服务全国15个地方政务平台，保障防疫物资与药品供应，全平台单日咨询量峰值突破300万。截至2022年末，平安医疗生态合作医院数超3000家，合作药店达20.8万家，在超过150城实现1小时送药，在80座城市开通了7*24小时送药服务；合作健康服务供应商超过10万家。

践行可持续发展理念，持续深化绿色金融工作。中国平安将ESG核心理念和标准融入企业管理，积极践行可持续发展，MSCI-ESG评级被上调至A级，位列综合保险行业亚太地区第一。截至9月末，平安集团绿色投融资规模约3198亿元，绿色银行类业务规模约1842亿元，环境类可持续保险保费收入约1105亿元。中国平安还在绿色金融产品服务持续创新，平安银行推出全国首个借信双卡碳账户“低碳家园”；平安产险成为首家覆盖“陆地+海洋”生态系统碳汇保险保障服务的险企。与此同时，中国平安积极推动乡村振兴工作，截至2022年底，已累计投入超650亿资金帮扶乡村产业发展，为乡村振兴和共同富裕贡献力量。

中国平安表示，公司始终以人民为中心，以客户需求为导向，坚定不移地以满足人民对美好生活的向往、客户对高品质综合金融和医疗健康服务需求为归依，实现企业的长期、均衡、高质量、可持续发展，为客户、员工、股东、社会持续创造稳健增长的价值。

(责编：李源、董童)

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