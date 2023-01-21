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鲸鱼体型为何变得巨大？国际最新研究发现4个基因凸显作用

孙自法
2023年01月21日10:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：鲸鱼体型为何变得巨大？国际最新研究发现4个基因凸显作用

　　鲸鱼体型变得巨大的原因是什么？施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇海洋生物学论文称，研究人员开展的一项新研究揭示了一些基因，可能让鲸长到了与其祖先相比相当巨大的体型。

　　这项研究发现4个基因(分别称为GHSR、IGFBP7、NCAPG和PLAG1)凸显了作用，并认为它们在促进了鲸巨大体型的同时，减轻了潜在的副作用，如癌症风险增加。

　　该论文介绍，鲸、海豚和鼠海豚(统称为鲸豚类)在大约5000万年前从小型陆地祖先演化而来，但其中有些物种如今已是地球上生存过的最大动物。然而，巨大体型会带来生物学上的不利因素，例如较低的生育率和癌症等疾病概率增加，并且人们此前还不清楚不同基因对驱动鲸类变巨大的作用。

　　论文通讯作者、巴西坎皮纳斯州立大学玛丽安娜·内里(Mariana Nery)和同事合作，对9个候选基因进行了分子演化分析：5个基因(GHSR、IGF2、IGFBP2、IGFBP7和EGF)来自生长激素/胰岛素样生长因子轴，4个基因(NCAPG、LCORL、PLAG1和ZFAT)与有蹄类动物(如牛和绵羊)体型变大有关，它们与鲸有较远的亲缘关系。他们在19个鲸物种中评估了这些基因，包括7个体长超过10米、被视作庞然巨物的物种——抹香鲸、弓头鲸、灰鲸、座头鲸、北太平洋露脊鲸、长须鲸和蓝鲸。

　　论文作者发现，生长激素/胰岛素样生长因子轴上的GHSR和IGFBP7基因以及NCAPG、PLAG1的演化为正选择。他们认为，这表明这4个基因可能参与了巨鲸的体型增大。此外，GHSR控制细胞周期的多个方面，IGFBP7在数类癌症中发挥抑制作用，其共同作用可能抵消了大体型带来的一些生物学上的不利因素。(完)

(责编：孙红丽、陈键)
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