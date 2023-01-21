郭超凯

原标题：“中国航天基金会航天科普教育基地”落地珠海 将常态化展示空间站组合体

1月20日，“中国航天基金会航天科普教育基地”授牌活动在珠海太空中心举行 中国航天基金会供图

在春节来临之际，“中国航天基金会航天科普教育基地”授牌活动20日在珠海太空中心举行，为珠海呈上一份逐梦空天、探秘寰宇的新春贺礼。

记者了解到，珠海太空中心位于珠海国际航展中心，面积近4万平方米，是珠海市政府以成功举办第十四届中国国际航空航天博览会为契机，为发挥中国航展品牌效应和带动效应，精心打造的航空航天和国防科普展览与教育基地。

该中心将常态化展示空间站组合体、长征系列火箭、航天互动体验装备等航空航天明星展品，打造集科普教育、国防教育、红色教育及爱国主义教育于一体的“永不落幕的航展”。

1月20日，“中国航天基金会航天科普教育基地”授牌活动在珠海太空中心举行 中国航天基金会供图

在授牌仪式上，中国航天基金会秘书长王程表示：“中国航天基金会作为航天领域唯一的公益基金会，普及航天知识、弘扬航天文化、传承航天精神是中国航天基金会义不容辞的责任和义务。今天，正式将‘航天科普教育基地’授予珠海太空中心，后续基金会还将组织航天专业力量，和广东省、珠海市共同将太空中心打造成为航天科普的首选基地、航天精神的传播阵地、青少年成长与学习的第二课堂。”

“珠海太空中心”将常态化展示空间站组合体、长征系列火箭等航空航天明星展品 中国航天基金会供图

后续，珠海太空中心将携手中国航天基金会、航天领域专业力量共同开展科普活动，构建系统的航天科普矩阵、丰富的创新实践活动，为广大青少年呈现一个沉浸式的参观打卡圣地，真切感受到我国航空航天高科技的无穷魅力，开启青少年和科普爱好者群体的航天梦、强军梦、中国梦。

(责编：孙红丽、陈键)

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