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原标题：全球首只仿生大熊猫机器人“小川”在成都亮相

仿生大熊猫机器人“小川”。 成都大熊猫繁育研究基地供图

记者20日从成都大熊猫繁育研究基地(以下简称：熊猫基地)获悉，熊猫基地大熊猫博物馆内于日前迎来了一位“新朋友”——仿生大熊猫机器人“小川”。此次展出的仿生大熊猫机器人属全球首只，极高的仿真外形吸引了大批游客驻足观看，游客们纷纷与“小川”互动对话，从中了解大熊猫相关科普知识，体验探索大熊猫的奥秘。

观众参观仿生大熊猫机器人。 成都大熊猫繁育研究基地供图

据了解，为提升大熊猫博物馆的服务质量，增强游客体验感，传播大熊猫文化，熊猫基地委托中国科学技术大学机器人实验室(以下简称：中国科大机器人实验室)研发制作了这只仿生大熊猫机器人。这只仿生大熊猫机器人在交互机器人形态、非封闭场景下的人机交互范式以及智能体底层行为逻辑范式方面取得了重要进展。

中国科大机器人实验室博士生曹荣昀介绍道，团队首次采用了“动物+人+机器人”的设计理念，实现动物外形与人类交互方式相结合。还提出了寻找在目标场景下的“弱支配性策略”，即无论交互人以什么行为输入，“小川”都能找到较优的反应策略。即实现大熊猫机器人“小川”和游客之间的通畅对话交流，为游客解答大熊猫相关科普知识。

仿生大熊猫机器人“小川”。 成都大熊猫繁育研究基地供图

此外，传统交互机器人缺乏对仿非意识行为的设计与实现，生动性不足。但是中国科大机器人实验室团队在这只大熊猫机器人上将目光注视与跟随、眼球眼皮联动和面部微表情等仿非意识行为纳入机器人的设计与实现，形成仿非意识行为与仿意识行为并重的行为范式。在大熊猫机器人“小川”与游客对话交流中，机器人能做出各种丰富表情动作，例如高兴、认同、生气、拥抱、动耳朵、眨眼睛等。

中国科大机器人实验室主任陈小平表示，“小川”是中国科大机器人实验室研发的多模态交互系列机器人中的最新款，通过机器人情绪状态等级和类型的变化，可以和少年儿童进行更加生动的交互，有利于提高孩子的学习的兴趣，保持注意力，对于教育和娱乐都是非常必要的。

观众参观仿生大熊猫机器人。 成都大熊猫繁育研究基地供图

成都大熊猫博物馆负责人金双表示，位于熊猫基地内的大熊猫博物馆建筑面积7179平方米，展示面积4342平方米，是全球首家以大熊猫为主题的互动体验专题博物馆，也是全球占地面积最大、科技感最强、互动体验最深入的大熊猫博物馆。大熊猫博物馆内充满了沉浸式和互动元素，仿生大熊猫“小川”的“诞生”更加增添了博物馆的趣味体验性，也进一步推动了科技与大熊猫文化的深度融合。

据悉，熊猫基地将通过“小川”的亮相来吸引更多游客能走进大熊猫博物馆，获取大熊猫科普知识，探索大熊猫的奥秘。

(责编：孙红丽、陈键)

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