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我国有效发明专利产业化率为36.7%（新数据 新看点）

2023年01月27日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家知识产权局
　　制图：张芳曼

　　本报北京1月26日电  （记者谷业凯）国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，2022年，我国有效发明专利产业化率为36.7%，较上年提高1.3个百分点。其中，企业发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3个百分点。

　　专利产业化率体现的是将专利转化为现实生产力、支撑实体经济发展的能力。目前，国内发明专利有效量中近七成由企业拥有，企业专利产业化能力不断提高，其创新成果转移转化主体地位也不断强化。2022年，国内大、中型企业发明专利产业化率分别为50.9%、55.4%，分别较上年提高3.8个和0.8个百分点；国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业发明专利产业化率分别为56.1%和65.3%，分别比我国企业平均水平高8个和17.2个百分点。

　　产学研合作也有力带动了专利产业化水平提升。2022年，我国高校发明专利产业化率为3.9%，较上年提高0.9个百分点。近两年，以高校为第一专利权人的产学研发明专利产业化率为17.8%。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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