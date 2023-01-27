本报记者 冯 华 吴月辉 谷业凯 余建斌

济南孙村的智慧产业园，智能车间忙碌又安静，生产线“吐出”的，不只是高端服务器，也是高质量发展新动能；

松江佘山的上海天文台，科技人员目光炯炯，捕获38万公里之外太空信号的同时，持续拓展创新所能抵达的高度；

北京怀柔的中科院实验室，科学团队埋头钻研，每一次测试数据的小小提升，都在为加快实现高水平科技自立自强积攒力量……

企业创新不放松、重大科技工程不停步、原始创新不歇脚。春节假期，中华大地一处处创新“不打烊”的场景，为中国经济发展生动做注：韧性强、潜力大、活力足，新动能持续成长，引领作用凸显。这个新春的创新即景，也进一步坚定信心：更为充沛的发展动能，将推动新一年高质量发展扬帆前行。

——高质量发展，依靠激发内在活力的创新创造。

5G信号指引、人工智能调度，机器人8分钟自动锁定130颗螺丝，相当于1根头发直径的定位精度丝毫不差……春节假期，忙碌在济南孙村产业园浪潮智能工厂里的，不只是工人师傅，还有全自动机器人、智能设备和“生产大脑”。

每年，从这里出厂的近50万台服务器设备，被规模化部署于西部山区、戈壁的数据中心，支撑着远程办公、在线购物等新业态新消费的存储运算需求，成为信息技术赋能实体经济、推动先进制造业和现代服务业深度融合的缩影。

“我们也一度面临严重的缺货问题。”浪潮信息服务器产品线总经理赵帅说。过去一年，全球电子信息产业供应链面临整体不确定性，服务器生产所需零部件、原材料不是一两个，而是成千上万个。

压力面前，浪潮选择用自主创新“对冲”风险。对于服务器主板，浪潮最多会设计5个不同的备用物料组合版本，来应对供应的不确定性。同时积极利用数字化、智能化手段，打通需求、研发、生产、交付全流程。

企业对发展新动能的渴望，得到政策支撑。2022年，企业研发费用加计扣除政策持续加力，科技奖励和激励机制不断完善，有效激发了市场主体创新活力，企业研发投入仍保持两位数增长，拉动全社会研发投入总量迈上新台阶。

拿浪潮来说，车间的人少了，但研发的人多了，仅从事服务器设计研发的就有3000多人，一个技术细节对应一支研究团队。浪潮智能工厂自动化设计工程师刘彬发明了CPU弯针检测设备，利用深度学习和大数据，30秒内就能完成主板上14588个针脚质量检测，比人工效率提升92%。“刘彬CPU弯针检测设备”“罗希望内存按压工装”“杨洪波光盘防护碗”……以一线发明者命名的创新设备，比比皆是。

“一支精干的人才队伍开辟了浪潮创新的广阔空间，更支撑起我们推动高质量发展的信心。”赵帅说。

——高水平自立自强，比拼的是国家战略科技力量。

1月22日，大年初一，从上海到新疆乌鲁木齐，相隔3000多公里的数台射电望远镜，跨越空间，组成一台无形的巨大望远镜，共同观测远在38万公里外的“鹊桥”中继卫星。

“‘鹊桥’是玉兔二号与地球保持正常通信的‘中转站’。”上海天文台射电天文科学与技术研究室主任郑为民说，为了确保中继星运行在预定轨道，整个春节假期，上海天文台、乌鲁木齐观测站、北京密云观测站的科研人员都在坚守岗位。

嫦娥四号任务月球车——玉兔二号春节前夕在月昼中醒来。玉兔二号迄今已在月背工作超过4年，累计行驶近1500米，所获的重要科学发现由全球科学家共享。“能和玉兔二号一起度过农历新年，我们感到很光荣。”郑为民说。

完备的国家创新体系，离不开广大的市场创新主体，也需要体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的科技力量支撑。

回眸2022年，首架C919大飞机正式交付，神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成……国家战略科技力量的强化，对我国进入创新型国家前列、建设世界科技强国至关重要。

展望未来，近有月背采样、月球南极阴影坑勘查，远至火星采样、木星系探测……一个个计划更加激动人心。探月工程三期总设计师、嫦娥六号任务总设计师胡浩说：“新的一年，深空探测的步伐，将迈得更深更远。”

——厚积薄发的基础研究，为技术创新提供源头支撑。

一早从北京市区开车，8点半前赶到位于北京怀柔的实验室，开始一天紧张忙碌的工作，这是中科院空天信息创新研究院研究员赵斌的春节日历。

争分夺秒，是为了完成空间行波管放大器的研制任务。

行波管放大器是卫星上用来放大信号的关键部件，研制难度极大，是一个国家在物理电子学领域基础的能力象征。为实现关键元器件国产化，研发团队长期持续攻关。

“团队面临很多理论和技术挑战。”作为行波管放大器高压电源的设计师，赵斌通过对电路底层的研究，创造出新的电路形式，提高了放大器的效率。2022年，载人航天等重大科技工程取得历史性成就，离不开这些实验室里的创新创造。

基础研究是科技创新的“总开关”。破解关键技术问题，就要从根子上提升基础理论研究，把源头和底层的东西搞清楚。

国家基础研究十年规划出台实施，企业投入基础研究税收优惠政策推出；基础研究经费保持增长，占研发经费比重连续4年保持6%以上……对基础研究长期稳定的强力支持，成为2022年原始创新喷薄而出的“增压器”，由此催生中国天眼FAST取得系列重要进展、发现玉米和水稻增产关键基因、二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸等一个个令人瞩目的成果。

“基础研究要奔着真问题去。”科技部部长王志刚说，要聚焦国家重大战略需求和产业发展中的关键瓶颈，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。展望2023年，随着创新主体铆足干劲，创新政策落实落细，创新环境不断优化，推动高质量发展的动力将更加澎湃强劲。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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