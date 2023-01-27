本报记者 韩 鑫

“抢到啦！”一见面，浙江盛发纺织印染公司业务经理史颖就报上喜讯。1月20日，赴德国参展归来，来不及倒时差，史颖早早来到公司梳理“战果”：拿下70万美元的新订单，相当于近160万米布，能装满10个集装箱。

过去3年，受全球疫情蔓延和欧洲能源危机影响，从“订单一度接到手软”，到最差时“工厂开机率只有一半”，出口企业盛发纺织仿佛坐上“过山车”。再看浙江湖州，去年前11月进出口总额同比增长13.7%，同时外贸企业在手订单连续8个月处于下降趋势，12月单月出口额同比下降约18.6%。

迎难而上开新局。早在去年9月，湖州市政府就组织8家外贸企业飞赴越南抢订单。造访德国、奔赴大洋洲、远至墨西哥，3个月里，政府带团做后援，3批次40多家外贸企业跨海赶集拓市场。

“政府组团，商务对接机会更多，还有实打实的红利。”史颖说，有个业务员护照到期，商务局开通绿色通道，现场办理。更重要的是，还能享受到80%的展位费补贴，折算下来，能省近15万元。

同行的浙江美欣达纺织印染公司也在摩拳擦掌。“我们专门请知名设计师打印了一系列服装样品。”公司副总经理王鑫告诉记者，2月是春夏订单下单季，开拓市场刻不容缓。“目前意向订单已有80万美元，最终突破150万美元不成问题。”

一场瑞雪过后，信心在生长——

新年伊始，史颖的全年行程便已排满。筹备2月初由政府组团在英国伯明翰举行的展会，4、5月份奔往欧洲拜访客户，7、8月份赶赴南非、南美开拓市场，“今年产品线更丰富，全力以赴争取全年红。”

即将启程，王鑫心中有底，眼中有光。美欣达持续进行技术研发，不断向产业链中高端升级，开发了多款新面料，“不少意向客户表示今年将来厂洽谈，来一场供需对接的双向奔赴。”

新征程、新奋斗、新气象。强主体、拓市场、稳增长。

翻开湖州2023年拓市场抢订单行动方案，长长的清单上，149项境内外重点展会名录清晰在列，涵盖纺织、建材、装备等多个行业。

“今年，我们将组织超过1000家次外贸企业参加各类境内外展会，计划助推企业获取外贸订单总额超过1000亿元。”湖州市商务局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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