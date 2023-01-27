本报记者 杨文明

工作人员在白鹤滩水电站左岸地下厂房巡检。

吴爱萍摄（影像中国）

工作人员在白鹤滩水电站中控室监控操作。

吴爱萍摄（影像中国）

白鹤滩水电站。

赵 健摄（影像中国）

川滇交界的金沙江峡谷中，白鹤滩水电站巍峨耸立，滔滔江水被拦截于此，一湖澄碧映青山，蔚为壮观。

2023年春节，是白鹤滩水电站全面投产后的第一个春节。从紧锣密鼓的配套建设、高效运行的供电保障，到有条不紊的生态保护，白鹤滩的春节和平时一样，忙碌而有序。

浩荡江水在这里汇聚成的巨量绿电，顺着密布的特高压线穿越山河，7毫秒左右就被“闪送”到2000公里之外的江南，点亮万家灯火，照亮无数人的新年。

精益求精，建设大国重器

一大早，三峡集团白鹤滩大坝项目部工作人员李将伟就赶往大坝平台——尽管办公室能看到智能建造监测数据，可春节假期，他还是坚持到大坝这样的重点部位现场巡查。

随着16台机组全部投产发电，白鹤滩水电站工程建设进入收尾阶段，地面偶尔才有重卡驶过，曾经世界上最大的缆机群如今也只剩3台。

眺望两岸，一层一层阶梯状的山体向上延伸，直接天际。站在100层楼高的拦河拱坝上，难抑心潮澎湃。“咱们脚下踩的，可是3条时速170公里的‘高速公路’。”李将伟所指，正是为确保万年一遇特大洪水工程安全而建造的世界规模最大的无压泄洪洞。

单机容量100万千瓦居世界第一，无压泄洪洞群规模居世界第一，地下洞室群规模居世界第一，300米级高坝抗震参数居世界第一，首次在300米级特高拱坝全坝使用低热水泥混凝土……在规模巨大、综合技术难度位居世界第一的白鹤滩水电站工程中，中国创造了多项世界第一、开辟多个首例。“发电机组单机容量100万千瓦是什么概念？一个小时100万度电，够一家人用400年！”李将伟骄傲地说。

如今，枢纽工程完工，建设人员还要为后续配套项目忙碌。“发电设施全部投产后，我们甚至比之前还要忙。”最近，李将伟经常加班，消防等附属工程尚需推进，竣工验收资料尚需梳理，智能建造经验还需总结，“想要精益求精，就有干不完的事情。”

大水电建设工期长、工作苦、交通不便，但李将伟乐在其中：“参与大国重器建设的那种自豪感无与伦比，我还是想继续干大水电！”

持续优化，保障节日供电

当前，正是迎峰度冬关键时期，供电关系着国计民生。白鹤滩水电站为江浙两省提供电源，是“西电东送”的骨干电源之一。

这段时间，为了高效输电，白鹤滩工程建设部党委书记何炜忙前忙后。“一个城市通了高速，但想及时疏散货物，县乡道路也得畅通。电力也是如此，不仅要靠主干电网，还需线路配套，否则可能‘窝电’。”何炜说，好不容易建成的“国之重器”，必须通过科学运营提高其运行效率。

“春节假期，除了安全巡查与数据监测，发电情况也需要实时监测。”走进忙碌的地下厂房，白鹤滩电厂运行部值班主任赵碧诚介绍，节日期间保电送电，要有人守着中控室与两个地下厂房，盯着仪表盘。全场设备每天至少3次巡检，哪台机组开、什么时候开、电站运行情况如何，样样都需要工作人员时刻监测。

为了电站安全运行，电厂运行部工作人员王斌和班组同事进行了封闭管理。“目前开机运行机组台数10台，日均发电1.65亿度，大概能满足20万户居民一年的用电需求。”王斌介绍。

早在机组投产前，王斌就提前参与了试运行。当时，一半以上员工在金沙江峡谷连续坚守100多天，最终实现“一次安装完成、一次启动成功、一次调试成功”。“高达50米、重量超过8000吨的庞然大物，每分钟111圈高速转动，还能在上面立硬币而不倒，这是大型水电机组安装历史的最优纪录。”王斌十分自豪。

白鹤滩水电站装机容量1600万千瓦，运行专业人员仅有百余人，其背后是高度的智能化、自动化支撑。由于是世界上首批百万千瓦机组，赵碧诚和班组同事作为守护者，依然在摸索电站运行的“最优阈值”。“以瓦温为例，如果报警阈值设置过宽，容易频繁触发警报，影响运行效率；要是过窄，就会威胁运行安全。”赵碧诚说，正是在持续优化中，中国发电技术从跟跑实现了领跑。

和谐共生，谱写生态新篇

江水潺潺，如画隽永。“趁着冬季鱼类休息，我们抓紧时间开展集鱼系统的自动化改造，等开春鱼类洄游繁衍时就能投用了。”漫步江边，白鹤滩工程建设部技术管理部张昺榴说。

人与自然和谐共生，江里的鱼或许最有“发言权”。白鹤滩水电站工程建设了集运过鱼系统、分层取水设施、鱼类栖息地生态修复工程、增殖放流站等。200多米的高坎，鱼根本游不过去，必须建立集鱼站，通过收集、分拣暂养以及保护放养，保证金沙江上下游鱼类顺利生存、产卵、繁殖。“收集上来的鱼必须第一时间分拣，否则小型鱼类很容易被金沙鲈鲤这样的肉食性鱼类捕食。”张昺榴介绍。

春节假期，集鱼站雷打不动开展鱼类转运：每两天转运一次下游鱼类到上游放流，帮助圆口铜鱼、长薄鳅、中华金沙鳅等产漂流性卵鱼类翻坝，努力实现枢纽上下游鱼类及水生物生态平衡。半年时间，白鹤滩水电站集鱼站已帮助1.5万条洄游鱼实现翻坝，其中不乏珍稀濒危鱼类。

溯流而上，距主坝上游约4公里处，青山环抱一片超过14万平方米的植物园。古木参天、绿荫叠嶂，映入眼帘的是粗壮高大的黄葛、木棉……枝繁叶茂、次第舒展。张昺榴告诉记者：“在这儿安家的，是白鹤滩水电站海拔825米蓄水线下挂牌保护的57棵古树。”

为保护施工区、淹没区的古树，电站建设者专门修建了这片园林。除了古树，还有不少有观赏、利用价值的树被移栽到移民安置区、公园等地，妥善保护起来。

本期统筹：郭雪岩

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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