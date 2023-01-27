本报记者 汪志球 陈隽逸

施工电梯贴着桥塔缓缓上升，在顶部稳稳停住。推开电梯门，刘豪一步跨上近200米高的桥塔平台，向下俯瞰，北盘江在贵州花江大峡谷间流淌。

39岁的刘豪是花江峡谷大桥项目总工程师。2021年1月大桥正式开工以来，刘豪大部分时间都待在工地上。目前大桥的两座主塔已完工，未来主塔相连后，将形成跨径1420米的主桥，桥面与北盘江的垂直距离达625米——这意味着花江峡谷大桥建成后，将成为主桥跨径和高度世界第一的山区桥梁。

2005年，贵州开始建造世界首座山区峡谷千米级大桥——坝陵河大桥，刚毕业的刘豪参与了建设。尽管坝陵河大桥解决了山区峡谷千米级大跨径桥梁建设中的许多瓶颈，但仍有一个问题让刘豪念念不忘：“猫道抗峡谷风的问题。”

猫道是悬索桥施工时架设在主缆之下、平行于主缆的线形临时施工便道，被称为“悬空的生命线”。“峡谷风风速变化快，变化突发性非常强，影响施工安全。”刘豪一直致力于解决猫道抗峡谷风的问题，花江峡谷大桥给了他一个机会，“解决方法在理论计算上已经通过，并且正在申报专利，就等着实践了。”

作为六安高速的主要控制性工程，花江峡谷大桥建成后，贞丰县平街乡营盘村和对岸的关岭布依族苗族自治县花江镇五里村之间的行车时间将由1个小时左右缩短到2分钟。

一座座飞架的桥梁，改变着当地人的生活。“源源不断的人流、物流和资金流为贵州经济社会发展注入强劲动能。”贵州省交通运输厅总工程师许湘华说。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经