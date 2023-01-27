人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

贵州花江大峡谷建造世界最高山区桥梁——

桥高路畅促发展（新春走基层）

本报记者  汪志球  陈隽逸
2023年01月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　施工电梯贴着桥塔缓缓上升，在顶部稳稳停住。推开电梯门，刘豪一步跨上近200米高的桥塔平台，向下俯瞰，北盘江在贵州花江大峡谷间流淌。

　　39岁的刘豪是花江峡谷大桥项目总工程师。2021年1月大桥正式开工以来，刘豪大部分时间都待在工地上。目前大桥的两座主塔已完工，未来主塔相连后，将形成跨径1420米的主桥，桥面与北盘江的垂直距离达625米——这意味着花江峡谷大桥建成后，将成为主桥跨径和高度世界第一的山区桥梁。

　　2005年，贵州开始建造世界首座山区峡谷千米级大桥——坝陵河大桥，刚毕业的刘豪参与了建设。尽管坝陵河大桥解决了山区峡谷千米级大跨径桥梁建设中的许多瓶颈，但仍有一个问题让刘豪念念不忘：“猫道抗峡谷风的问题。”

　　猫道是悬索桥施工时架设在主缆之下、平行于主缆的线形临时施工便道，被称为“悬空的生命线”。“峡谷风风速变化快，变化突发性非常强，影响施工安全。”刘豪一直致力于解决猫道抗峡谷风的问题，花江峡谷大桥给了他一个机会，“解决方法在理论计算上已经通过，并且正在申报专利，就等着实践了。”

　　作为六安高速的主要控制性工程，花江峡谷大桥建成后，贞丰县平街乡营盘村和对岸的关岭布依族苗族自治县花江镇五里村之间的行车时间将由1个小时左右缩短到2分钟。

　　一座座飞架的桥梁，改变着当地人的生活。“源源不断的人流、物流和资金流为贵州经济社会发展注入强劲动能。”贵州省交通运输厅总工程师许湘华说。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）
(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部