本报记者 李茂颖

新春到，年花俏。农历腊月二十八下午3点，云南昆明市民何秀珍专程到斗南花卉市场挑选年宵花，为春节增色添彩。每到春节，玫瑰、百合、冬青、蜡梅等年宵花都备受追捧。

“买点鲜花装扮家里，赏心悦目，讨个吉利。”刚走进花市没一会儿，何秀珍怀里就抱满鲜花。

斗南花卉市场里人头攒动，花商刘育正在将蝴蝶兰一棵棵组合起来放进花盆。早上开市后，她几乎没怎么休息，已经卖了数百盆蝴蝶兰，“颜色越艳丽，卖得越好。”在刘育的摊位前，何秀珍精挑细选了好几盆粉色的蝴蝶兰，花姿娇俏，犹如群蝶飞舞。

随着鲜花经济的回暖，春节前斗南花卉市场日均客流量超3万人，鲜切花日均交易量超2000万枝，不少主播通过直播、录制短视频等方式，在线推销鲜花。

为了让鲜花尽快抵达消费者手中，斗南花卉市场的物流体系也在升级提速，从单一的公路运输转向航空、高铁运输等方式。2022年，斗南花卉产业园区年交易量再创新高，鲜切花交易量突破110亿枝、同比增长7.6%，交易额突破121亿元、同比增长8.04%。

源源不断的鲜花从斗南花卉市场出发，为许多家庭带去春节的祝福。“鲜花越来越美，我们的生活也会越过越好。”手里抱着、肩上扛着，何秀珍满载而归。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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