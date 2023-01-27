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内蒙古呼伦贝尔阿荣旗——

发展奶牛养殖  种养加一体化（新春走基层）

本报记者  丁志军
2023年01月27日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　数九寒天的内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗，虽然天寒地冻，但室内很温暖，别有一番洞天。走进天兴牧场，犊牛岛成为一道独特的风景。

　　“牛场的环境竟然这么好！温度也很好！”望着眼前这些颇具现代元素的牛舍，抚摸着憨厚可爱的小牛犊，彻底颠覆了记者过去对牛场的认知。

　　“短短两年我们旗增加了4.5万头奶牛。”牛场负责人兴奋地说，“这个发展速度，过去我们都不敢想。”

　　站在阿荣旗奶源基地发展规划督战图旁，所有项目的进展一目了然。

　　阿荣旗规划建设了13个大型规模化奶牛养殖场，规划存栏量12万头，目前已有8个牧场投入使用，规模达到4.5万头。在远景规划中，10年计划发展30万头奶牛。

　　“这些牛都是从国外引进的，一头价格两三万元，3个牧场需要购买奶牛6.38万头，加上牧场建设，总投资达几十亿元。”听完当地农牧局负责人的介绍，记者在心里盘算起来，钱从哪里来？

　　“发展大型养殖业，资金是最大的瓶颈，是建设银行的信贷支持帮我们解决了这个大难题。”当地农牧局负责人说。

　　中国建设银行内蒙古自治区分行行长张连钢介绍：“养殖户不仅可以用奶牛抵押，还可以用圈舍等农业设施抵押贷款。”

　　阿荣旗是内蒙古奶业振兴的试点旗县，根据规划配套建设了日处理1800吨鲜奶的奶业加工基地，围绕鲜奶处理能力，发展奶牛养殖业。阿荣旗主要种植玉米、大豆等作物，可以为奶牛养殖提供饲料，形成了种养加一体化的奶业产业链。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 04 版）
(责编：王仁宏、陈键)
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