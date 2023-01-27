工作人员在陕西省西安比亚迪草堂工业园汽车总装厂进行新能源汽车装配。当地深入推进产业链补链、强链、延链、增链、稳链，不断促进新能源汽车产业发展。

新华社记者 刘 潇摄

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇，施工人员在华能科尔沁右翼前旗20万千瓦风电项目建设现场安装设备。该项目拥有世界陆上风电单机容量最大、叶片最长的风电机组。

王 正摄（影像中国）

浙江省湖州市南浔经济开发区，工人在数字化生产线上进行生产。企业通过数字化转型，实现绿色智能制造，生产的节能型电梯产品出口到“一带一路”沿线国家和地区。

张 斌摄（影像中国）

技术人员在安徽省合肥先进计算中心“巢湖明月”内巡检。正式运行以来，“巢湖明月”以其稳定丰富的高性能计算资源与环境、大容量数据存储资源很好地满足了当地企业的计算需求。

刘兵生摄（影像中国）

江西省赣州市全南县的一家科技企业数字化车间，工人在制作5G通信组件和终端产品。

朱海鹏摄（影像中国）

湖北省武汉东湖新技术开发区某光电子技术有限公司洁净生产线，员工在对光通信器件进行透射端及反射端耦合。

周 超摄（影像中国）

量子计算原型机“九章”的面世，使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。图为光量子干涉实物图。

中国科学技术大学供图

习近平总书记在党的二十大报告中指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

近年来，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、区块链、量子通信等新兴技术加快应用，数字化、智能化、绿色化为代表的新技术正与产业深入融合，培育了智能终端、绿色低碳、数据服务、数字创意、远程医疗等新产品、新业态，经济发展的新领域新赛道不断开辟。强化科技支撑，拓展应用场景，各地发力新赛道，为高质量发展提供源源不断的澎湃动能。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 07 版）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经