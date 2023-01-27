新华社重庆1月26日电 题：新春，再加速——西部陆海新通道绽放勃勃生机

新华社记者

1月22日，大年初一。

汽笛响起，农历新年首趟西部陆海新通道铁海联运班列从重庆团结村中心站缓缓驶出，迎着兔年第一缕阳光，前往印度尼西亚、菲律宾等国家。

春节期间，西部陆海新通道跑出“加速度”，开行量同比增幅创历年新高。西部陆海新通道破解我国西部地区国际物流难题，并为“一带一路”沿线国家和地区创造发展新机遇，正绽放出勃勃生机。

2023年1月22日，农历新年首趟西部陆海新通道铁海联运班列从重庆团结村中心站发车（无人机照片）。 新华社记者 刘潺 摄

春节期间跑出“加速度”

重庆团结村中心站，春节期间依然一派热火朝天的景象——一列列满载货物的西部陆海新通道班列拉响汽笛，缓缓驶出站台，开往东盟等区域的国家和地区。

“春节期间，西部陆海新通道班列开行量同比增幅创历年新高。”西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮说，春节期间重庆计划发车18列，货运标箱量同比增长50.5%；计划接车33列，货运标箱量同比增长101.6%。

繁忙的重庆团结村中心站（2023年1月22日摄，无人机照片）。 新华社记者 刘潺 摄

2017年，西部相关省区市与东盟国家合作打造全新的国际贸易物流通道——中新互联互通项目南向通道，即西部陆海新通道的前身。

它以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

2019年8月和2021年9月，国家发改委先后印发《西部陆海新通道总体规划》和《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》；国家层面已建立省部际联席会议，西部12省区市与海南省，以及广东湛江市、湖南怀化市建立“13+2”合作机制，推动西部陆海新通道快速成长。

2022年，西部陆海通道建设逆势提速，为春节期间跑出“加速度”奠定基础——

物流线路加快拓展。2022年西部陆海新通道新开通线路78条，是2021年的5倍多，创造通道运营5年来的新高，物流网络已覆盖119个国家和地区的393个港口。

运输规模加快增长。西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，铁海联运、国际铁路联运、跨境公路班车等物流形态均已实现常态化运行，2022年重庆经西部陆海新通道运输14.8万标箱，同比增长32%。

运营质量加快提升。2022年，西部陆海新通道已基本实现运输双向平衡，货物种类已从开行之初的50余种拓展至940余种。

“党的二十大报告提出加快建设西部陆海新通道。”刘玮说，西部陆海新通道春节期间跑出了‘加速度’，我们将继续加快建设更加紧密的合作共建机制，推进重点基础设施建设，构建优质高效的物流组织体系。

中国物流学会副会长张晓东表示，西部陆海新通道建设持续逆势提速，折射出我国经济韧性强、潜力大、活力足。

2022年12月30日，西部陆海新通道铁海联运班列在重庆团结村中心站等待发车。当日，两列西部陆海新通道班列同时从成都和重庆发出，分别前往马来西亚和泰国，标志着西部陆海新通道川渝总运量突破60万标箱。 新华社记者 唐奕 摄

释放西部地区开放潜能

在重庆耀皮工程玻璃有限公司，生产线在春节期间依然保持高效运转，产出的玻璃幕墙等部分产品，将搭乘西部陆海新通道班列销往东盟国家。

以前，耀皮玻璃产品出口东盟国家长期受到海运周期过长的困扰。2022年，在西部陆海新通道支持下，难题迎刃而解，企业拓展出市场新空间。

公司相关负责人给记者算了一笔账：“西部陆海新通道为我们提供了高效的供应链保障，运输时间由过去的32天缩短到约18天，物流成本下降约50%，2022年公司出口货值同比增长40余倍。”

作为我国西部的快捷出海通道，西部陆海新通道破解西部物流难题，加快释放西部地区开放潜能。

宁夏枸杞原浆和红酒、新疆坚果、广西螺蛳粉、贵州茶叶……沿线省区市合作打造的“陆海优品”系列特色商品，正沿着快捷的西部陆海新通道源源不断走向世界。

“这些特色产品曾因物流难题‘藏在深闺人未识’，如今，有的已成为当地新的外贸增长点。”陆海新通道运营有限公司董事长王渝培说。

西部陆海新通道也助推着西部省区市的协同发展。2022年，陕西、新疆的煤炭经陆海新通道运至重庆等地，保障当地能源安全；青海的纯碱经陆海新通道运至广西支持玻璃产业；广西的玻璃又经陆海新通道运至川渝支持汽车产业……

西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，在西部陆海新通道带动下，重庆口岸和重点枢纽周边集聚汽车制造、电子信息、装备制造、医药等重点企业超过8000家，每年实现工业增加值超过2000亿元，市场交易额超过7000亿元。

2019年9月2日，重庆团结村中心站陆海新通道铁海联运首次铁路箱下海出境专列发车现场，工作人员向即将发车的专列挥手致意。 新华社记者 唐奕 摄

未来，沿线省区市将进一步推动通道与产业深度融合，促进区域经济发展。刘玮介绍，目前沿线省区市正在支持西部陆海新通道跨区域综合运营平台与电信、汽摩、装备制造等重点企业合作，协同打造研发、制造、销售、售后等全链条服务体系。

“对内，带动西部地区开放发展；对外，衔接‘一带一路’，西部陆海新通道将服务于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”北京大学国际关系学院教授翟崑说。

为沿线国家和地区创造新机遇

1月17日，满载印尼起酥油、越南香蕉干等东南亚“洋年货”的西部陆海新通道铁海联运班列，抵达重庆团结村中心站，为中国消费者年货购物车增添异国风味。

“这是今年以来我们接运的第二列西部陆海新通道铁海联运年货班列。”团结村车站站长周光亮说，上一列年货班列带来的是香蕉干、椰汁等东南亚特色产品。

西部陆海新通道让“一带一路”沿线国家和地区共享中国市场红利，泰国榴莲、老挝糯米、越南巴沙鱼、柬埔寨香蕉等东南亚特色产品更为快捷地进入中国市场。

2021年5月30日，在重庆洪九果品股份有限公司位于泰国尖竹汶府的工厂内，工作人员在装运即将销往中国的榴莲。 新华社发

在泰国尖竹汶府塞刀县的榴莲种植园内，46岁的农场主帕努马斯·普拉因迪憧憬着下一个收获季的到来。

西部陆海新通道开通前，泰国榴莲难以深度开发中国西部市场——需要先经海运抵达中国东部城市，再转运到西部地区，过长的物流时间影响果品新鲜度，高企的物流成本制约市场竞争力。如今，陆海新通道将泰国榴莲到中国西部地区物流时间缩短约6天，每集装箱节约成本约2000元。

2021年5月11日，在重庆洪九果品股份有限公司位于泰国尖竹汶府的工厂内，工作人员在装运即将销往中国的榴莲。 新华社发

在这条贸易新通道的助推下，帕努马斯·普拉因迪拥有的榴莲种植园已从3个发展到7个，年产量从1500吨增加到3750吨。

“中国市场对我而言很重要，我对未来很有信心。”帕努马斯·普拉因迪说，“希望更多中国人能品尝到美味的泰国榴莲，我的收入也能再增加一些。”

2022年4月19日，在重庆市江津区双福农贸城，重庆洪九果品股份有限公司的工作人员在搬运从泰国运输过来的榴莲。 新华社记者 黄伟 摄

西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，以重庆为例，2022年重庆经西部陆海新通道与东盟国家运输5.3万标箱，同比增长20%，货值135亿元，同比增长18%，带动重庆与东盟进出口贸易额从2017年的794.2亿元达到2022年的1266亿元。

在货物贸易的基础上，我国正依托西部陆海新通道，与老挝合作打造现代农业产业园项目；与柬埔寨合作探索“中柬香蕉产业园”项目，打造“运贸产”一体化香蕉供应链；针对马来西亚棕榈油、橡胶、石油等资源，推动形成陆海新通道马来西亚供应链资源中心等。

2022年12月30日，西部陆海新通道铁海联运班列在重庆团结村中心站等待发车（无人机照片）。当日，两列西部陆海新通道班列同时从成都和重庆发出，分别前往马来西亚和泰国，标志着西部陆海新通道川渝总运量突破60万标箱。 新华社记者 唐奕 摄

刘玮说，西部陆海新通道正在进一步加快拓展国际合作空间，扩大通道覆盖面和辐射影响力。比如，加强对接《区域全面经济伙伴关系协定》和澜湄流域经济发展带建设，推动海外仓布点对RCEP国家全覆盖等。

“西部陆海新通道让发展的红利更好惠及沿线各国人民，成为‘一带一路’共商共建共享原则的生动例证。”翟崑说。（记者赵宇飞、周思宇、赵佳乐、章建华、陈家宝）

(责编：王仁宏、陈键)

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