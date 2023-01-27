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重庆：消费市场开局火 新潮古风总相宜

2023年01月27日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社重庆1月26日电 题：重庆：消费市场开局火 新潮古风总相宜

　　新华社记者赵佳乐、周思宇

　　春节期间，重庆市渝中区山城巷中，“山城坝坝”茶馆的院坝内坐满了客人。人们一边围炉煮茶，一边欣赏台上的传统艺术表演，川剧变脸演员刹那间切换脸谱，赢得满堂喝彩。老板舒蓉热情招呼着客人，将茶水、点心端到桌上，忙得不亦乐乎。“今年春节的客流量远超预期，营业额是去年同期的七八倍。”

　　这个冬天，围炉煮茶通过社交平台的传播迅速破圈，成了年轻人新潮的社交方式，而坝坝茶则是重庆人的传统休闲娱乐方式。新潮与古风的结合，让这家店迅速走红。

　　“现在人们越来越喜爱和重视传统文化，我们就增加了川剧变脸、古彩戏法、长嘴壶功夫茶艺等表演，让顾客喝茶时更有趣味。”舒蓉说。

　　春节期间，观众在坝坝茶馆里观赏川剧表演。新华社记者 赵佳乐 摄

　　山城巷是重庆唯一以“山城”命名的百年老巷，也是重庆市民生活文化的展示区。近年来，山城巷采用保护性修缮的方式，保留了历史文化风貌，并在此基础上进行微更新，加入酒吧、霓虹灯等新潮元素。

　　“我们在挖掘在地文化、保留传统的同时，也面向年轻人打造多样化消费场景，力争凸显品质，让山城巷真正‘活’了起来。”山城巷有关负责人黄恒说。

　　一边是茶香弥漫、古意盎然的山城老街，一边是流光溢彩、热闹喧哗的现代都市，传统和新潮文化在山城碰撞交融、毫不违和。

　　入夜，重庆市江北区观音桥苏宁易家商场的大屏上，3D动态的城市宣传片正循环播放；星光68广场的室内海洋馆中，鱼群游弋，如梦似幻，不少顾客专门前来拍照“打卡”……作为重庆最大的商圈之一，今年春节观音桥各大商场货物上新，客人络绎不绝。

　　“这两年智能化生活电器备受欢迎，比如擦窗机器人、智能洗地机、自动洗碗机等。”苏宁易家观音桥旗舰店店长陈薇说，年轻人喜欢既有科技感又有实用性的产品。“我们抓住消费黄金期，大量供应热销电器，但有的产品还是供不应求。”

　　春节期间，顾客在重庆市江北区星光68广场的室内海洋馆前拍照。新华社记者 周思宇 摄

　　不同于商圈热闹繁华的景象，在仅隔几条街的北仓文化街区，游客闲适漫步，体验文艺“慢生活”。小巷集市内，75岁的陆迪摆摊售卖精美的彩墨画。她的画在山水、花卉等传统意象中融入各种流行语，既古朴又活泼。“小时候，我就对传统绘画产生了浓厚的兴趣，没想到现在我也可以和年轻人产生共鸣，春节期间我的彩墨画销量非常不错。”陆迪说。

　　据了解，北仓的前身是破旧的江北纺织厂仓库，现在已经变身为一个时髦又文艺的艺术街区，成为人文艺术和青年交流的聚集地，被年轻人称为“精神粮仓”。

　　“在重庆，喜欢传统和喜欢新潮并不矛盾。最近我和朋友既游览了山城的老街，也感受了都市的繁华，每一种景色都有独特的美感，几乎每个人都能找到自己喜欢的风格。”“00后”游客江航说。

(责编：王仁宏、陈键)
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