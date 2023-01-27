人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

蔬菜科研新进展：大白菜育种可远缘杂交

2023年01月27日08:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社济南1月26日电（记者萧海川）记者26日从山东农业大学获悉，由学校段巧红教授领衔的科研团队，近期成功揭示大白菜等十字花科蔬菜通过调控柱头活性氧水平以维持种间生殖隔离的分子机理，并研发了打破远缘杂交生殖隔离的育种技术。相关科研成果已于25日在线发表于国际学术期刊《自然》。

　　取得相关成果的山东农业大学蔬菜生殖机理与育种应用团队表示，在揭示分子机理、研发育种技术的同时，团队已成功获得大白菜的种间、属间远缘杂交胚。环环相扣的科研成果，实现了对远缘杂交育种思路与途径的更新拓展。

　　记者了解到，大白菜等十字花科蔬菜，大多具有自交不亲和性，是典型的异花授粉作物。在育种过程中，自交不亲和育种以及远缘杂交育种是十字花科蔬菜主要依靠的育种技术。但实际情况是，对相关蔬菜品种开展传统远缘杂交育种费工费力且效率极低。剖析作物自身授粉调控机制、高效利用远缘物种的种质资源，势在必行。

　　“我们以远缘杂交单向不亲和现象为出发点，在前期构建了相应理论基础。”段巧红表示，团队在实验中，进一步验证了“种内自花花粉，会激活大白菜柱头产生活性氧，来抑制自花花粉”的理论预设。随后，团队利用清除柱头活性氧，突破了十字花科蔬菜远缘杂交障碍，成功获得大白菜的种间、属间杂交胚。

　　中国工程院院士、湖南农业大学邹学校教授认为，这一研究系统解析了远缘杂交生殖隔离的形成机理，开发了打破生殖隔离的远缘育种技术。它兼具理论创新性与育种应用价值，是植物生殖生物学与杂交育种领域的标志性成果，相关理论和技术将对蔬菜育种工作产生深远影响。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部