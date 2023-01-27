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联合国报告预测2023年全球经济增速将放缓至1.9%

2023年01月27日09:19 | 来源：中国新闻网
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　　中新社联合国1月26日电 (记者 王帆)联合国25日发布《2023年世界经济形势与展望》报告。报告预测，受多重因素交汇影响，2023年世界经济增速将从2022年的约3%降至1.9%。

　　报告称，在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀和气候变化等影响下，2022年世界经济遭受重创，2023年世界经济继续承压，增速预计将放缓至1.9%，为数十年来增速最低的年份之一。如果一些宏观经济不利因素能够开始消退，世界经济增长将在2024年回升至2.7%。

　　报告称，世界经济增速放缓既影响发达国家，也波及发展中国家，许多国家在2023年面临经济衰退风险。2022年，美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱。2023年，预计美国和欧盟的经济增速将分别放缓至0.4%和0.2%，日本为1.5%，英国和俄罗斯的经济则将分别萎缩0.8%和2.9%。

　　报告指出，2023年东亚地区的经济增速预计将达到4.4%，这主要得益于中国经济状况的改善。随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施，2023年中国经济增长将加速。

　　报告认为，全球经济增长放缓、通胀率上升、债务脆弱性加剧，可能会使联合国2030年可持续发展目标得来不易的成就进一步出现倒退，包括消除贫困的进程等。各国政府应避免采取财政紧缩政策，因为财政紧缩政策会阻碍经济增长。国际社会迫切需要在为发展中国家提供财政援助、减轻债务负担等方面加大力度。

　　当天，联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华在纽约联合国总部出席报告发布会时指出，当前危机正对最脆弱群体造成最为严重的打击，国际社会要加强合作，共同努力避免人类苦难，支持创造一个包容和可持续的未来，造福全人类。

(责编：王仁宏、陈键)
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