中新社香港1月26日电 (记者 戴小橦)香港金银业贸易场26日举办新春开市仪式。金银贸易场理事长张德熙表示，预期今年首季黄金初步可挑战每盎司2000美元，对香港在兔年的前景充满信心。

图为香港特区政府政务司司长陈国基(一排中)、香港金银贸易场理事长张德熙(一排右二)等出席开市仪式。 中新社记者 陈永诺 摄

香港金银业贸易场兔年(2023年)新春开市，九九金开市价为每两18088港元成交，较虎年(2022年)收市价上升198港元；至于人民币公斤条第一口价，以每克423.98元人民币成交，较虎年收市价480.1元人民币上升10.38元人民币。张德熙表示，去年金价受到美国加息步伐较急影响，表现不及预期，但随着今年美国通胀受控，当地加息步伐应放慢，加上全球多地地缘政局紧张，有助支持金价，料首季有望挑战每盎司2000美元水平，若能突破此阻力，下一个点有望再挑战2500美元。

张德熙认为，香港与内地“通关”对市场表现非常重要，因为行业上游一直面对物流困难等问题，若成本较高，令金饰价格升高，最终会转嫁于消费者身上。但随着两地恢复“通关”，成本有望下降，若能全面免检疫“通关”，行业发展将会有更加明显地改善。

香港特区政府政务司司长陈国基致辞时表示，金银业贸易场已立足香港一百多年，经验丰富，实力雄厚。相信未来将继往开来，把握新机遇，开展新商品，拓展新客源，更好融入国家发展大局，包括继续推进广州南沙黄金、白银、珠宝小镇的项目，打造粤港澳大湾区的黄金白银走廊，为国家商品交易市场的发展，作出更大贡献。

陈国基指出，特区政府会继续用好国家支持，巩固提升香港作为国际金融中心的显著优势。在全力培育香港本地优秀人才的同时，做好“抢人才”“抢企业”的工作，积极进取地从世界各地引入外资，吸纳高质人才和策略企业，增强香港金融业的发展动能。

(责编：王仁宏、陈键)

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