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兔年新春中国消费市场加速回暖

2023年01月27日09:26 | 来源：新华社
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兔年新春中国消费市场加速回暖

　　1月22日，游人在南京老门东景区赏灯游览。新华社发 苏阳 摄

　　新华社长沙1月25日电 新华社记者

　　时隔两年，在广州工作的长沙市民张先生踏上期盼已久的回家过年旅途。出站后的第一件事就是“打卡”家乡奶茶品牌茶颜悦色。

　　在店员的推荐下，他买了冬季新品“三层被”，开心地发了朋友圈：“回家了！目标：好好陪家人，吃遍家乡美食。”

　　“门店客流量和平时相比翻倍增长。”茶颜悦色高铁南站店店长陈坤和他一样开心。

　　今年春节是中国疫情防控进入新阶段后的首个春节。春节“返乡潮”叠加各地出台的刺激消费政策，使得兔年春节的旅游、消费市场更为火热。

　　国务院联防联控机制春运工作专班初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，同比增长99.5%。

　　记者发现，兔年春节期间，围绕冰雪消费，北京、天津、黑龙江等地相继举办冰雪欢乐购物季、冰雪消费节、冰雪艺术嘉年华等活动；

　　围绕年货节礼，浙江、广东、广西等地举办年货节、年货展销、年货集市等；

　　围绕品质生鲜、应季服饰、汽车家电、年夜饭等当下消费热点，上海、辽宁、重庆等地举办暖冬消费季、欢乐跨年购、迎新购物季等综合性活动。

兔年新春中国消费市场加速回暖

　　1月22日，游客在福建福州三坊七巷南后街游玩。新华社记者 魏培全 摄

　　“出行便利、线下消费场景复苏，为兔年春节增添了喜庆氛围。”携程研究院行业分析师方泽茜认为，春节假期消费有望成为中国疫情防控转段后的第一波消费高峰期。

　　携程平台的数据显示，截至1月20日，春节期间度假玩乐旅游产品预订量同比增长372%，人均旅游花费同比增长14%。

　　以湖南旅游市场为例，1月21日至23日，全省共纳入假日统计监测单位925家，累计接待游客263.11万人次，同比增长96.60%，实现营业收入26045.2万元，同比增长65.66%，回暖效果明显。

　　来自湖北十堰的罗晓忆一家特地来到古城西安体验年味，他们在钟楼、城墙、大唐不夜城等景区游玩，还购买了皮影、石头馍等纪念品。

　　“往年都有两次以上的出游计划，前两年因为疫情都没成行，今年决定来一场说走就走的旅行！”罗晓忆说。

　　西安城墙景区新闻发言人白一雯说，除了举办灯会，西安城墙还推出专属新春文创大礼包和《长安·永宁》《唐妆魅影》等10余场互动演艺，丰富春节期间的游客体验。

　　农历腊月二十八至除夕夜，广州有“行花街”的传统，以求来年行好运。

　　兔年春节，广州线下花市时隔三年后回归，带动了客流与消费热潮。数据显示，19日至21日，广州市2023年迎春花市期间，全市线下传统迎春花市共接待消费者约392.5万人次，销售额约1.44亿元，相比2019年增长19.3%。

　　节日期间，各地线下餐饮生意加快恢复。北京、上海、武汉、济南等地知名老字号饭店年夜饭预订火爆，部分饭店预订量同比增长1倍以上。一些餐饮企业还推出送餐到家、大厨上门等服务，满足多样化消费需求。

　　美团数据显示，截至1月16日，“年夜饭”主题堂食套餐线上订单量周环比增长118%。

　　坐标长沙的“中华老字号”火宫殿今年不仅推出三鲜全家福、五圆整鸡等传统热销年饭菜，还创新推出了兔子造型的玉兔包点心以及寓意福禄寿喜的四喜饺子。

　　长沙饮食集团火宫殿有限公司副总经理周后长说，火宫殿除夕当晚包间全部订满，大厅预订超过一半以上。

　　观看电影是不少人的春节休闲方式。今年春节档“热闹非凡”，《流浪地球2》《满江红》《无名》《深海》等多部影片上映。数据显示，截至1月24日，春节档总票房已突破30亿元。

　　国际客运航班也在逐步恢复。1月18日，南航CZ6066从吉隆坡飞往长沙的航班落地。43岁的旅客韦丽瑶带着儿子一起回国，准备在长沙转车去湖北和孩子的爷爷奶奶一起过年。

兔年新春中国消费市场加速回暖

　　1月20日，市民在河北省邢台市南和区和阳镇年货集市购买节庆饰品。新华社记者 朱旭东 摄

　　“时隔三年终于回家了，很幸福！这次回来还打算和家人一起出去旅游。”韦丽瑶说。

　　“20日0时至23日24时，我们查验出入境人员900余人次、航班15架次。除夕当天是国际（地区）航班全面恢复后客流高峰。”湖南边检总站长沙边检站执勤三队政治教导员孙伟说。

　　据国家移民管理局分析评估，预计2023年春节假期全国口岸出入境人数日均将达到60万人次，较去年同期增长约2倍。

　　美团研究院副院长厉基巍认为，兔年春节期间，本地、异地消费双双增长，优质供给持续发力，服务零售呈现供需两旺新趋势。

　　接受采访的各方人士普遍认为，今年春节假期有望拉动餐饮、旅游、出行、休闲玩乐等多板块消费快速回暖，为提振全年经济开好头。（记者：张玉洁、周文其、陈思汗、蔡馨逸、李亚楠、熊嘉艺、胡拿云、叶挺）

(责编：王仁宏、陈键)
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