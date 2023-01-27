记者从国务院国资委了解到，国资委近日印发通知，对国资央企坚决打赢能源保供攻坚战、坚决守住能源保供安全底线、更好统筹发展和安全等工作作出部署。

国资委提出，各有关中央企业要进一步细化能源保供工作措施，精准发力，狠抓落实。石油石化企业要加强组织调度、优化生产运行、强化运输保障，高效足额落实保供资源要求，确保居民、公共事业和重点单位用油用气需求；国家管网集团要科学组织管网运行调度，进一步提升管网输气和存储能力，优化应急储备资源使用安排，确保油气安全稳定供应。

河北黄骅港煤炭堆场转运设备在作业（2023年1月8日摄，无人机照片）。新华社记者王民 摄

国资委要求，电网企业要发挥大电网资源统筹优势，加强电网余缺互济，进一步完善应急预案，完善需求响应机制，严禁拉闸限电，坚决守住电网安全生命线和民生用电底线；发电企业要加大电煤采购力度，多存煤、存好煤，持续提高机组顶峰发电能力，确保应发尽发、能发满发，及时消除设备缺陷和安全隐患，保障极寒天气下的供电供暖安全；煤炭企业要充分发挥先进煤矿产能优势，尽快释放煤炭先进产能，保障好生产、发运和销售有效衔接，确保煤炭安全供应，带头执行电煤中长期合同价格机制，切实维护煤价稳定。

国资委强调，越是保供关键时期，越要牢固树立零事故、零伤亡理念，各有关中央企业要进一步加强安全生产，从严抓好安全管理。（记者王希）

(责编：袁勃、杨光宇)

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