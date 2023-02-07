2022年，中国空间站全面建成；2023年，中国空间站正式进入应用与发展阶段，转入常态化运营模式。在“太空家园”遨游寰宇的背后，有着这样一帮建设者，他们用追梦奋斗，向世界展现了中国速度、中国高度、中国精度和中国奇迹。

据悉，中国空间站基本构型由天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱三个舱段组成，在2021年4月到2022年10月不到2年时间内，由西昌卫星发射中心文昌航天发射场先后发射升空。作为这3次发射任务的01指挥员廖国瑞表示：“每一次发射都是党和国家事业的标志，任务中，我们坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求，以空间站建造全战全胜的优异成绩，向祖国和人民交出了一份优异答卷。”

梦圆航天，正当其时。素有“梦圆天团”之称的文昌航天发射场火箭控制系统，是发射场测试发射三大系统之一，也是核心系统。在这里，大批科技人才坚持把人生轨道对接卫星轨道、将事业腾飞融入火箭腾飞，生动展现了航天报国、航天强国的时代风貌。

这些年，文昌航天发射场“梦圆天团”充分发扬“前沿”精神，以科技创新为原动力，在“国字号”“天字号”任务中挑大梁、当先锋、打头阵，为中国航天高质量发展蓄势赋能。成立以来，他们积极研究制约任务风险因素，持续创新测试发射流程，实现了11个“首次”突破，精心准备、精心组织、精心实施，连续攻克大体量大流量燃料并行加注、非连续窄窗口发射、大推力运载火箭零窗口发射等重大技术难题，创造了发射全球在轨最重单舱航天器、空间站2小时世界最快交汇对接等多项世界纪录。

航天事业是万人一杆枪的事业，发射场技术复杂、系统庞大，任何一个环节出现失误，任何一项工作出现纰漏，任何一个零部件出现故障，都可能导致整个任务的失败。

但每次“失败”都会让这支队伍更加成熟，每次“失败”都会成为他们的加速起跑点。

2017年，长征五号遥二火箭发射任务失利，给信心十足的控制系统团队“当头一棒”。

在迎接长五遥三复飞的908天里，一轮轮专业授课、一遍遍完善文书、一次次推演演练，自主设计电路沙盘、连接器操作箱，练理论、练操作、练协同，一心用万无一失的准备、用厚积薄发的本领，打赢翻身仗、荣誉仗。

2019年12月27日，“胖五”重新矗立在文昌发射场的发射工位上。随着01指挥员一声令下，“金手指”于鹏果断按下发射按钮。

复飞成功，“胖五”归来，再问苍穹！

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2021年5月19日，天舟二号货运飞船任务，在射前出现蓄压器压力异常情况后，任务两次中止发射，推进剂两次泄回再加注。

“天舟专属01”王宇亮说：“面对突发故障，边继续测试流程、排查故障，一边问题归零，一边组织推进剂泄回，岗位人员连续奋战70余小时，成功处置我国航天史最大规模推进剂泄回任务，为夺取任务最终成功打下坚实基础。”

一次次成功的背后，是全体航天人的艰辛奉献。该室先后承担参与科研项目21项，获实用新型专利2项，发表核心期刊及以上论文25篇，7人获全国性质数学建模竞赛奖项，先后走出了“双料01”王光义、“博士01”马亚奇、“空间站三舱01”廖国瑞、“天舟专属01”王宇亮四名01指挥员，包揽了文昌发射场空间站建造任务的全部“01”，为建设航天强国作出了重要贡献。

向阳花开、向海而生、向天图强，这群扎根发射一线的“梦圆天团”，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花，在浩瀚太空筑起了一座座航天丰碑……

记者：黄国畅 徐斌如 胡煦劼 李康

(责编：胡永秋、白宇)

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