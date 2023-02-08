人民网北京2月8日电 （记者孙博洋）2月7日，重庆啤酒股份有限公司发布了2022年度业绩快报公告。公告显示，公司2022年实现营业总收入140.39亿元，比上年同期增加7.01%；归属于上市公司股东的净利润12.64亿元，比上年同期增长8.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.34亿元，比上年同期增长8.00%。

相关数据显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%。

据介绍，作为丹麦嘉士伯集团在中国的运营平台，重庆啤酒拥有由26家酒厂组成的供应网络和覆盖全国各省区市的市场网络。公告显示，公司销量较上年同期增长约2.41%。

公告称，2022年重庆啤酒持续推进产品高端化，拓展新兴渠道，并通过多元化品牌组合，实现了业绩的增长。同时，公司也持续推进组织结构优化项目和运营成本管理项目，抵消了大宗商品价格上涨带来的部分不利影响。

(责编：罗知之、高雷)

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