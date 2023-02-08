新华社北京2月8日电（李国利、邓孟）记者8日从中国载人航天工程办公室获悉，神舟十五号航天员乘组将于近日择机执行第一次出舱活动。

自2022年11月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十五号航天员乘组已在轨工作生活70天，先后完成了与神舟十四号航天员乘组在轨轮换、科学实验机柜解锁与测试、应用载荷货物出舱、空间站及载人飞船设备巡检、出舱活动准备等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼及一系列空间科学实（试）验。同时，还在空间站度过了新春佳节，先后推出了第二届天宫画展和“全球拍天宫”摄影作品展，向全国人民送上了来自太空的新春祝福。

目前，神舟十五号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。“圆梦乘组”即将首次漫步太空。

(责编：胡永秋、白宇)

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