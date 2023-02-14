人民网北京2月14日电 （王绍绍）13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，新能源和可再生能源司副司长王大鹏回应完善可再生能源绿色电力证书制度有关工作进展。他表示，绿色电力证书是可再生能源电量绿色属性的证明，也是认定可再生能源生产、消费的唯一凭证。绿色电力证书的核发和交易对推动可再生能源高质量发展，提升绿色电力消费水平具有重要意义。

2022年8月，发展改革委、统计局、能源局联合印发《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，明确将绿色电力证书作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证。

“绿色电力证书是可再生能源发电企业所发绿色电力的‘电子身份证’，1个证书对应1000度可再生能源电量，每一张证书的产生或交易，就意味着有1000度可再生能源绿色电力已经上网或者消费。”王大鹏称，发电企业通过出售绿色电力证书获取绿色电力的环境价值收益，电力用户通过购买并持有绿色电力证书证明其消费绿色电力。

王大鹏介绍，2022年国家能源局全年核发绿色电力证书2060万个，对应电量206亿千瓦时，较2021年增长135%；交易数量达到969万个，对应电量96.9亿千瓦时，较2021年增长15.8倍。截至2022年底，全国累计核发绿色电力证书约5954万个，累计交易数量1031万个，有力推动经济社会绿色低碳转型和高质量发展。

对于完善可再生能源绿色电力证书制度的有关工作进展方面，王大鹏表示，一是完善《关于促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿色电力证书的权威性、唯一性、通用性和主导性，扩大绿色电力证书核发和交易范围，拓展绿色电力证书交易平台，推动绿色电力证书核发全覆盖，做好与碳市场的衔接。

二是制订交易规则，进一步明确绿色电力证书核发机构、交易平台、交易主体等绿色电力证书市场主要成员的权利义务，系统设计绿色电力证书账户管理体系，规定绿色电力证书核发、交易的具体操作方式。

三是同步完善基于绿色电力证书的可再生能源电力消纳保障机制，引导可再生能源发电在全国范围内合理消纳利用，提高绿色电力消费水平，推动绿色电力证书机制得到落实。目前，相关政策制度正在加紧完善，并将适时向全社会公开征求意见。

“这有利于促进可再生能源开发建设。通过出售绿色电力证书，发电企业可以获得独立于可再生能源电能量价值的额外绿色环境收益，有利于调动市场主体投资建设可再生能源的积极性。其次有利于促进可再生能源消纳利用。可再生能源进入高质量发展新阶段，装机规模不断提升，拓展绿色电力证书核发和交易范围，从用户侧推动绿色电力的生产和消费，促进可再生能源高水平消纳利用。再是有利于引领绿色消费。”王大鹏说。

王大鹏还表示，目前，一些有环保意识的跨国企业已作100%使用绿色电力的承诺，部分国家也对进出口贸易商品的绿色电力消费情况提出了明确要求，以购买绿色电力证书的方式，证明绿色电力消费，也是国际通行的体现环保贡献的重要途径。在未来新形势新要求下，国家能源局将进一步完善绿色电力证书制度，明确绿色电力证书的权威性、唯一性、通用性和主导性，拓展绿色电力证书核发范围，推广绿色电力证书绿电交易，引导绿色电力消费，为促进可再生能源开发利用，推动全社会更好消费绿色电力发挥更大的作用。

(责编：王连香、吕骞)

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