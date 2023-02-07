人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：百果园集团创始人、董事长 余惠勇

人民网：前不久，中央经济工作会议召开。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

余惠勇：我认为此次会议传递的最强信号是“高质量发展”。会议指出，“坚持发展是党执政兴国的第一要务，发展必须是高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念”“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。党中央面对极为复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，通过一系列政策措施合力共促高质量发展，决心之大、力量之劲，令人倍感鼓舞和振奋。

信心比黄金更贵。我相信在党的坚强领导下，在各项政策措施的推动下，在社会各界的共同努力下，2023 年我国经济大船定能乘风破浪，迈向更高的发展阶段。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？

余惠勇：民营经济在国民经济中发挥了极为重要的作用，是市场经济活力的根本保障，只有民营经济信心提振，2023 年中国经济才年更好的恢复市场活力，实现经济复苏。过去三年，在疫情反复、需求收缩、供给冲击等多重压力下，民营经济发展实属不易，虽然党和政府想方设法为民营企业纾难解困，但环境、趋势的不明朗仍为经济发展蒙上一层阴霾。本次中央经济工作会议重申“两个毫不动摇”，意义深远，价值重大，无疑为民营企业在新的历史阶段奋勇发展注入了一剂强心针。

实干兴邦，2023 年我们民营企业唯有撸起袖子加油干，始终站在改革和创新的最前沿，才能不负党和国家的重托，不负人民追求美好生活的希望。

人民网：当前行业面临哪些新机遇，百果园将有何新动作、新布局？

余惠勇：百果园是一家集水果生鲜源头采购、种植技术支持、采后保鲜、物流仓储、门店零售、品牌营销等为一体的大型连锁企业。我们一头连着市民、一头连着农民，肩负着品质农业发展和乡村振兴的重大使命。

我认为，未来 20 年将是中国农业大发展的 20 年。聚焦品牌农业，用品牌拉动销售，销售拉动生产，生产拉动生产技术，生产技术拉动生产资料，生产资料拉动环保，最终形成高效、生态的循环农业，整个产业链条将得到全面提升，向着高质量、品牌化、集约化、规模化、数字化、智能化方向发展。

在这样的历史机遇下，我们认为果业有三大机会：一是最传统的批发机会；二是零售机会；三是品类机会，就是创建水果的品类品牌。围绕这三大机会，百果园布局形成了集团近期、中期和远期的三大业务发展曲线，保障公司持续、稳定增长的同时，也力争为中国消费复苏、农业高质量发展贡献力量。

(责编：王震、章斐然)

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