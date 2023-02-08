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工信部通报46款APP（SDK）存在侵害用户权益行为

2023年02月08日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”消息，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部组织第三方检测机构对群众关注的生活服务类移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查。发现46款APP（SDK）存在侵害用户权益行为。

工业和信息化部强调，相关APP及SDK应在2月15日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。

图片来源：工业和信息化部信息通信管理局

(责编：申佳平、高雷)
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