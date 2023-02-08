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纳税人话税收服务：从广覆盖向滴灌式转变 税收红利精准“落袋”

人民网记者 车柯蒙
2023年02月08日15:11 | 来源：人民网
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“便民办税春风行动”是税务部门自2014年持续打造的税收服务品牌，在北京，税务部门始终以纳税人缴费人为中心，精准对焦“急难愁盼”，积极推进“春风行动”工作。

记者了解到，国家税务总局北京市税务局自2014年开展以来，截至2022年底累计推出54类197项523条创新服务举措，用精准服务让税费政策红利落袋，用“智慧税务”为纳税人缴费人减负增效，用实际行动不断提升纳税人缴费人的获得感和满意度。

“在创业之初，我们涉税知识少，经常跑办税服务厅和参加实体纳税人学堂学政策。”扎根于海淀区创新试验田的北京旷视科技有限公司，是由清华大学毕业的3位85后青年一起创办的。谈起过往和税务部门打交道的经历，旷视科技联合创始人唐文斌表示，“税务机关主动按照行业特点为我们精准贴标签、勾画像，大大减轻了我们大海捞针式找适用税收政策的工作量，确实省心多了。”

正如纳税人所感，近年来，纳税辅导从“广覆盖”向“滴灌式”转变，从“无差别”向“个性化”转变，税惠政策持续精准标靶“命中”企业发展节点。

“我的出街率和看房率越来越高，这还得感谢咱们税务部门呀。”2023年是链家地产小马从事房产经纪人的第十个年头，此时的他已经成为朝阳望京商圈经理，回首这十年走过的路。

十年间，小马见证了个人房产涉税业务的飞速变化：2015年，网上预约取号不用再凌晨排队；2017年，网络审核极大提升办理效率；2019年，朝阳区设置综合服务窗口，率先实现缴税、过户“一窗办理”；2022年，个人房产交易彻底实现全流程“一网通办”……

“现在办税越来越方便，国家给的支持政策也多，我们真是赶上了好时代。”京郊挂牌民俗户第一人单淑芝笑着说。在她的带动下，全村依靠民俗旅游接待实现脱贫致富，成为远近闻名的市级民俗旅游村。

“以前，每个季度都需要翻几十里山路到办税大厅交税。有时候忘带什么材料当天可能还办不完。要是到了旅游旺季，一去办税，店里的人手就不够了。”说起十余年前的办税经历，单大姐记忆犹新。

随着便民办税春风行动的开展，北京市电子税务局、容缺办理、“一键报税”等便民举措陆续出台，发票代开、电子发票等涉税业务一键便可以轻松办理。“现在，我们已经可以自己在网上申报啦，再也不担心跑山路影响生意了。”言语间，单大姐对办税便利的提升频频点赞。

“现在税务信息化了，那效率和以前可真是不一样。”北京天相瑞通软件有限公司的朱永魁，作为一名从事财务、税务工作四十余年的老会计，亲身经历了征管质效的提升与变化。

“就说买发票业务吧，现在我可以远程预约，到场自助取票，省了不少排队等候的时间。票E送让我们从申请到领用‘全程网办’，发票当天就免费邮递到手里了，这在以前是想都不敢想啊。”朱永魁感叹道。“以前买发票，是必须去税务服务大厅现场办理的。不仅要取号、排队，还要带上很多数据、设备、资料公章，原来还要国税、地税楼上楼下来回跑……”

2014年，税务系统推出了“便民办税春风行动”，持续简化办税流程，着力提高办税效率，为了更好地方便纳税人网上办税，西城区税务局深入推进纳税服务便利化改革，让朱永魁这样的互联网“老白们”也能轻松操作，享受到智慧办税的便捷和高效。

越来越优化的营商环境，越来越有力的支持政策，为企业节省了资金，增强了投资信心。”提起增资原因，比泽尔制冷技术（中国）有限公司财务总监房玉燕解释说。

记者了解到，比泽尔是进入国内近30年的德国外资企业。疫情期间，在中国连续三年增加了4次投资。“得知我们有再投资的意向，税务部门主动对接，指定专人提供一对一精细化跟踪辅导，详细解答了适用主体、适用条件和办理资料等问题。”比泽尔财务主管白金蕊说。

“便民办税春风行动”开展十年来，办税时间更短、环节更少、资料更简、方式更优，北京市税务局围绕构建优质便捷的税费服务体系，推便民之举，施利民之策。外资深耕北京经开区的背后，不仅透露出对中国市场的信心，更是用实际行动对北京市税收营商环境投下的“信任票”。

(责编：罗知之、高雷)
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