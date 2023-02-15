2022年10月25日，中国互联网发展基金会联合中华环保联合会等单位共同发起“2023数字空间绿色低碳行动”，行动首批“轮值单位”召集同步开启。经过网络征集、资格审查、评审委员会“初审+复审”推选，最终确认10家轮值单位名单。

现将“2023数字空间绿色低碳行动”首批轮值单位予以公示：

数字传播方向：人民网、抖音集团

数字平台方向：中华环保联合会、蚂蚁集团

数字技术方向：赛迪研究院、百度智能云

数字经济方向：国家发展和改革委员会国际合作中心、平安银行

数字生活方向：生态环境部宣传教育中心、宝马集团

公示时间：2023年2月14日至2023年2月18日

公示期内如对以上候选单位有异议，请反馈至联系邮箱（反馈信息需注明本人姓名、单位及联系方式，确保信息真实无误）。

联系邮箱：xiangm@cidf.net

电话：010-59997615

中国互联网发展基金会

2023年2月14日

附：“2023数字空间绿色低碳行动”轮值单位简介

数字传播方向

人民网

作为“网上的人民日报”，人民网是人民日报社控股的文化传媒上市公司，长期关注生态文明领域，开设有“生态”专栏，并推出过一系列有影响力的报道、研讨会和主题论坛活动。

同时，人民网在数字化、科技创新驱动方向积极探索，依托人民网建设的传播内容认知国家重点实验室被遴选为全国首批20个标杆实验室之一。

为实现行动目标，人民网拟部署相关活动并进行传播。具体行动计划包括：策划融媒体创意产品、搭建线上专栏、组织闭门研讨会、举办论坛活动等。

抖音集团

抖音集团致力于为用户提供更优质的内容及服务。希望能积极发挥技术和平台的禀赋，推动数字化传播，让数字空间唱响绿色发展主旋律，与合作伙伴、用户共同倡导、带动生活中更多绿色低碳行为。

具体举措包括：促进绿色优质科普及传播视频内容建设；发挥平台传播以及渠道优势，在地球日、国际生物多样性日、世界环境日等开展丰富多样的主题活动；通过抖音自然等公益产品以及项目，带动公众参与到应对气候变化以及生物多样性保护等行动中。

数字平台方面

中华环保联合会

中华环保联合会是经国务院批准、民政部注册，接受生态环境部和民政部业务指导及监督管理的全国性的社团组织。在助力国家实现“双碳”目标方面，联合会始终坚信要协同推进数字化和绿色化发展，激活数据要素潜能，充分发挥科技创新的支撑作用和金融资本的赋能作用。

秉持“大中华、大环境、大联合”的工作理念，为实现项目目标，中华环保联合会依托现有的会员、智库资源及在数字化碳减排平台建设方面的经验，计划搭建数字碳中和公益平台，拓展数字碳中和技术在个人、企业、政府端的应用。具体包括：基于“绿普惠云——碳减排数字账本”，提升政府数字化治理水平；通过建立数字化能源管理体系以及企业碳账本，为企业绿色低碳转型提供更扎实的科学和技术基础；通过个人碳账本，激励公众主动践行低碳行为。

蚂蚁集团

蚂蚁集团以可持续发展为优先准则，将“数字普惠”“绿色低碳”“科技创新”和“开放生态”四位一体的 ESG战略全面融入公司的整体发展。目前接入蚂蚁森林可产生“绿色能量”的低碳场景超过50种，包括绿色出行、减纸减塑、线上办事、循环利用、节能降耗等方面。

基于平台优势和技术能力，打造了面向绿色生活、绿色技术及绿色生产等方向的数字碳中和平台，秉承“开放”原则向集团生态以及社会提供数字化工具及相应解决方案，助推各行业利用数字化技术实现普惠便捷的低碳减排、绿色发展。

数字技术方向

赛迪研究院

中国电子信息产业发展研究院是直属于国家工业和信息化部的一类科研事业单位，又称赛迪研究院，是国家一流高端智库入选单位。研究院承接工业和信息化碳达峰碳中和研究中心相关任务，围绕数字技术赋能工业低碳转型，开展了一系列工作，具有如下基础：顶层设计获得高层领导批示、开展了“双化协同”课题研究和相关实践、围绕综合性解决方案构建了生态。

针对此次行动具体方案包括：研究先行，持续完善数字化工业能碳管理体系构建理论；系统构建，推动多层次数字化能碳管理体系落地实施。

百度智能云

百度是一家拥有强大互联网基础的领先AI公司，基于百度多年的技术沉淀打造了智能云计算品牌——百度智能云，并形成了“云智一体”的独特竞争优势。百度天工AIoT平台是百度从物联网到智能物联网探索过程中总结形成的最新技术架构，平台全面融合AI技术，实现了端边云的全面智能化，支撑起产业物联网和消费物联网两大领域的数十个行业构建丰富的智能化应用。

为实现项目目标，回应企业对节能、降碳、压缩能源费用等成本的强烈愿望，百度智能云打造了“度能AIoT能碳数智化平台”。该平台基于百度AIoT技术，为用能企业、能源生产企业、综合能源服务商提供安全、精准用能的能源管理服务，实现节能降碳、增效降本，助力千行万业实现能源数字化与智慧化改革。

数字经济方向

国家发展和改革委员会国际合作中心

国家发展和改革委员会国际合作中心是国家发展和改革委员会直属事业单位和国际合作工作主要部门之一，是涵盖政策研究、国际合作、规划咨询、高端培训、外事服务等多领域业务的新型综合性智库。

国家发展和改革委员会国际合作中心将基于“双碳”目标，展开包括但不限于主题培训、产业合作等多领域的活动。聚焦细分领域，与各行业协会、“领头雁”企业协同合作，着重释放互联网产业的数字化基础优势，组织调研、研讨，催生绿色低碳发展新业态、新模式、新行业，推动产业数字化、低碳化协调发展。

平安银行

平安银行始终坚持绿色发展的理念，积极鼓励用户在日常生活中以“绿色消费”助力低碳生活。创新推出个人碳账户平台“低碳家园”，打通了借记卡和贷记卡的融合壁垒，推进构建更加融合、更加绿色、更加立体的绿色生态体系。

以“低碳家园”为载体，通过多方位的外部联动和深层次的内部融合，平安银行既能以实际的资源引导居民生活方式的绿色转型，也能凝聚行业力量共同支持消费领域碳减排，向全社会倡导简约适度、绿色低碳的生活主张，以绿色行动助力国家双碳目标的实现。

数字生活方向

生态环境部宣传教育中心

生态环境部宣传教育中心从2020年9月开始启动“生活方式绿色化”项目，在衣食住行等生活领域倡导低碳绿色生活的宣传教育与减污降碳实践活动，包括调查研究、公众参与活动组织、宣传报道跟进、与相关机构联合发布生活领域碳减排研究报告等内容。

为广泛培育绿色低碳生活方式，生态环境部宣传教育中心于2021年牵头实施能源基金会资助的“绿普惠云-碳减排数字账本标准开发与地方试点项目（2021-2022年）”。目标在于：向各地传播碳普惠理念和方式，推广碳普惠合作网络；提高公民减碳意识与推动践行绿色生活方式。

宝马集团

应对气候变化，共建地球美丽家园是全人类的共同目标。面对时代之问，宝马集团正向着电动化、数字化和循环永续三个方向笃定前行。

2023年，宝马将继续以中国为家，联手产业链上下游伙伴推动行业绿色转型，包括上市和生产更多纯电动车型，如国产纯电动BMW iX1；打造更多BMW经销商“绿星”店，提升零售端绿色体验；通过My BMW App等自有数字化平台，倡导“开绿车、逛绿店、充绿电”的数字化绿色出行新风尚。

(责编：王仁宏、吕骞)

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