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农业农村部：2022年我国远洋渔业产量稳定在225万吨左右

2023年02月15日08:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，2022年我国远洋渔业产量稳定在225万吨左右，约占国内海洋鱼类产量的30%。

在近日举行的农业农村部远洋渔业高质量发展推进会上，农业农村部相关负责人表示，党的十八大以来，我国远洋渔业积极推进转方式调结构，在产业规模、治理能力、对外合作等方面取得显著成效。“十年来，远洋渔业生产稳步发展，规范化、绿色化水平显著提升，为丰富国内水产品市场和促进合作国家经济发展作出了积极贡献。”

农业农村部印发的《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》明确，到2025年，远洋渔业总产量稳定在230万吨左右，严格控制远洋渔船规模，区域与产业布局进一步优化，远洋渔业企业整体素质和生产效益显著提升。

该负责人表示，要实现远洋渔业高质量发展就要推动全产业链、规模化聚集发展，提升质量效益，培育现代远洋渔业企业。

在监管方面，要持续加强规范管理，继续开展监管提升行动。“同时，要坚持开展公海自主休渔，加强资源养护，深化多双边渔业合作，促进远洋渔业可持续发展。”该负责人说。

数据显示，目前，我国远洋作业渔船共有2500多艘，已与30多个国家开展了渔业合作。

(责编：王连香、吕骞)
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