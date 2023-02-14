人民网北京2月14日电 （记者李彤）“当前，我国农业农村发展政策好、机遇多、势头猛，正处在快速发展的新阶段。”“要把各类市场主体以全产业链经营等方式联结起来。”在日前举办的第二届中国农业企业家峰会上，参会嘉宾表示，要探索现代农业发展道路，注重特色来建设农业强国，进一步推动农业企业融入高水平市场经济，释放乡村振兴对经济增长的拉动潜能。

在会议上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，强国必先强农、农强方能国强，这一重要论断深刻阐明了农业强国的基础地位、战略定位，把三农摆上了全面建设社会主义现代化强国的重要位置。

“建设农业强国是统揽新时代三农工作的总纲，建设农业强国与推进农业现代化一脉相承、目标一致，建设农业强国的过程也是全面推进乡村振兴的过程，建设农业强国要一体推进农业现代化和农村现代化。”曾衍德说，建设农业强国要聚焦总体、整体推进，要在巩固产能，保障供给安全；创新突破，增强发展动力；全面开放，推动产业升级；提升品质，建设和美乡村上重点突出。

参会嘉宾表示，新时代中国的乡村振兴，没有完整的模式可借鉴，没有现成的路径可走，探索现代化农业产业的道路，要体现中国农业发展的特色。

中国经济体制改革研究会会长、国家发改委原副主任彭森表示，中国的改革发端于农村，随着农业生产率的大幅提高，大批农业劳动力从土地上解放出来，大批乡镇企业演进的民营企业成为中国企业家的摇篮，民营经济成为了中国经济的柱石、市场经济的主体。

彭森建议，要进一步推进要素市场化改革，健全要素市场体系，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革，加快建设城乡统一的建设用地市场。深化户籍制度改革，破除劳动力和人才在城乡、区域、不同所有制单位间流动的障碍。

智慧农业正在成为建设农业强国的抓手。中国工程院院士、国家农业信息化工程技术中心主任赵春江表示，智慧农业正在全球快速发展，已不再是单一的技术，而是复合技术体，例如生物技术、信息技术、农业工业技术等。

“在应用场景上，农业传感器、农机自动驾驶、农业无人农场、农业智能生产工厂等正因智慧农业的应用提高了工作效率。”赵春江说，智慧化在农业社会服务上也有较大发展空间，可以借助信息化方式建立农服平台，在需求对等、质量把控、提供信息知识等方面发力。

曾衍德表示，推动农业强国建设要凝聚企业力量。“我们要推进产业集聚融合，利用5年到10年时间建设一批产值超千亿元的特色优势产业集群、产值超百亿元的国家现代农业产业园、产值超十亿元的农业产业强镇；要强化创新引领，锻造竞争新能力，培育一批具有国际竞争力的航母型领军企业、加工旗舰企业、科技研发企业，配套一批仓储物流、电商营销等服务型企业；要助力带农增收，建立利益连结机制，积极开展订单生产、产品代销、‘保护+收购’等模式，促进企业与农户在产业链上优势互补、互利共赢。”

凡事先有人气，再有生机。中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯表示，要鼓励和支持更多农村青年扎根农村，参与农村产业发展、乡村建设和治理。鼓励外出农民工回乡创业就业，为他们搭建平台、就业岗位和发展机会。

(责编：孙红丽、吕骞)

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