人民网北京2月14日电 （记者车柯蒙）2月14日，税务部门集中曝光4起涉税违法违规案件，其中，包括2位网络主播偷逃税被处罚、1名自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处、违规发布涉税虚假宣传信息1涉税中介被暂停受理业务。

西安市税务局第三稽查局依法对网络主播贾亚亚、加婵婵偷逃税案件进行处理。

近期，西安市税务局第三稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播贾亚亚、加婵婵涉嫌偷逃税款，在相关税务机关配合下，依法对其开展了税务检查。

经查，贾亚亚在2019年至2021年期间从事直播取得收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税9.81万元，其中偷税9.26万元。西安市税务局第三稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对贾亚亚追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计17.67万元。日前，西安市税务局第三稽查局已依法向贾亚亚送达税务行政处理处罚决定书。

加婵婵在2020年至2021年期间从事直播取得收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税10.28万元，其中偷税9.89万元。西安市税务局第三稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对加婵婵追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计18.57万元。日前，西安市税务局第三稽查局已依法向加婵婵送达税务行政处理处罚决定书。

西安市税务局第三稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播从业人员的税费服务和税收监管，依托税收大数据分析，对存在涉税风险的，按照“提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光”的“五步工作法”进行处置，不断提升网络直播行业从业人员税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

重庆市税务局第七稽查局查处一起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。

近期，重庆市税务部门在对个人所得税综合所得汇算清缴办理情况开展事后抽查时，发现重庆市某代理公司员工刘晓珊未依法办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，遂依法对其进行立案检查。

经查，纳税人刘晓珊未在法定期限内办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税。经税务部门提醒督促，刘晓珊仍进行了虚假申报。在税务部门对其立案检查后，刘晓珊更正申报并补缴了税款。依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，重庆市税务局第七稽查局对刘晓珊追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计8.90万元。日前，税务部门已依法送达《税务行政处罚决定书》，刘晓珊已按规定缴清税款、滞纳金和罚款。

重庆市税务局相关负责人提醒纳税人，请及时核查是否存在应当办理汇算清缴而未办理、申报缴税不规范、取得应税收入未申报等情形并抓紧补正。税务机关发现存在涉税问题的，会通过提示提醒、督促整改和约谈警示等方式，提醒督促纳税人整改，对于拒不整改或整改不彻底的纳税人，税务机关将依法依规进行立案检查。

河南省鹤壁市税务部门对一起涉税中介机构违规发布涉税虚假宣传信息进行处理。

近期，河南省鹤壁市税务局根据互联网数据监测线索，对鹤壁启程财务管理有限公司发布涉税虚假宣传信息进行处理。

经查，该公司通过互联网平台发布“个人车辆出售公司，少缴纳税款”等涉税虚假宣传信息，歪曲解读税收政策，误导社会公众。鹤壁市税务局联合当地网信、市场监管部门对该公司进行约谈，责令其删除违规视频内容、及时消除影响，依据《涉税专业服务监管办法（试行）》规定，将其列为重点监管对象，暂停受理其所代理的涉税业务，将该公司涉税专业服务信用等级予以降级，扣减其涉税专业服务信用积分。

河南省鹤壁市税务局有关部门负责人表示，下一步将深入贯彻落实国家税务总局、国家互联网信息办公室、国家市场监督管理总局《关于规范涉税中介服务行为 促进涉税中介行业健康发展的通知》，常态化开展规范管理工作，严肃查处涉税中介违规行为，促进涉税中介行业健康发展，保障国家税收利益和纳税人缴费人合法权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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