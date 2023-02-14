人民网北京2月14日电 （记者栗翘楚）2022年12月31日，深圳市交通运输局发布通告称，将延续放宽混动小汽车增量指标个人申请条件，允许名下仅有1辆在深圳市登记小汽车的个人申领符合条件的插电式混合动力（含增程式）小汽车增量指标。

当人们多将目光集中到纯电动汽车上时，插电混动车却以惊人的速度崛起。据中汽协数据，2022年1-12月，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；市场占有率升至25.6%，其中，纯电动汽车销量为536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量高达151.8万辆，同比增长1.5倍。

2021年，经历多年技术积累，比亚迪推出DM-i、DM-p混动架构，并助力比亚迪销量提升。在比亚迪2022年的销量中，DM混动车型全年累计销量94.62万辆，EV纯电车型累计销量91.11万辆。

业界人士表示，插混车型有着先天优势——既可节能减排，又没有纯电动汽车里程的焦虑，是汽车低碳化重要路径。

2月10日，秦PLUS DM-i 2023冠军版正式上市，共推出五款车型（含55KM和120KM两种续航版本）。据了解，DM-i超级混动技术以骁云-插混专用1.5L高效发动机、EHS电混系统和DM-i超级混动专用刀片电池为核心，打造出以电为主的混动技术，零百加速7.3s，百公里亏电油耗3.8L，综合续航1245km。

据中汽协分析，2022年传统能源汽车目前销量主要集中在A级，累计销量968.8万辆，同比下降7.9%。从同比增速来看，A00级、A0级燃油车呈现快速萎缩的发展特征，B级燃油车是唯一实现正增长的市场，同比增长4.3%。而2022年的新能源乘用车则各级别同比呈现正增长，目前销量及涨幅均主要集中在A级，累计销量238.6万辆，同比增长1.4倍。

比亚迪技术专家表示，DM-i超级混动以超安全大容量电池和高性能大功率扁线电机为设计基础，采用“大功率电机驱动+大容量动力电池供能为主、发动机为辅”的电混架构。汽油发动机的主要功能是在高效转速区发电，不需要全面兼顾高、低速性能，适时直驱，大幅降低发动机综合工况油耗，从而实现多用电、少用油。

此前，业内曾提出插电式混动车是过渡车型的说法。当国补退出后，插电混动车受补贴影响更小，加之电池原材料价格不断上涨，相比于电池使用量更多的纯电动汽车，插电混动车的成本优势将进一步凸显。

值得注意的是，从供给端看，自主品牌正在大力布局插电式混动汽车市场；从需求侧看，消费者对于插电式混动汽车给予更多肯定。业内分析，随着市场和技术的发展，插电式混动汽车的价格将不断下降，其销售也有望实现快速上量。

(责编：孙红丽、吕骞)

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