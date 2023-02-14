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共建绿色“一带一路” 桑河二级水电站累计发电量超81亿千瓦时

2023年02月14日17:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者杜燕飞）今年是“一带一路”倡议提出10周年。记者从中柬文化交流联盟13日主办的第二届中柬文化交流论坛上获悉，作为共建“一带一路”项目，截至目前，中国华能集团有限公司（以下简称中国华能）投资建设运营的亚洲第一水电长坝、柬埔寨最大的水电工程——桑河二级水电站累计发电量超81亿千瓦时，为柬埔寨经济发展提供了强大的绿色动能。

桑河二级水电站。王海龙摄

据介绍，桑河二级水电站位于柬埔寨东北部的上丁省西山区境内的桑河干流上，总装机容量40万千瓦，2019年1月正式全面投产，年发电量占柬埔寨全国发电量五分之一，每年可有效解决约260万人的用电需求。大坝全长6500米，有“亚洲水电站第一长坝”之称。

“我们秉持‘建设一座电站、带动一方经济、保护一片环境、造福一方百姓、共建一方和谐’的理念，坚持把项目建设与当地群众需求有效对接，因地制宜将‘中国式扶贫’经验和模式应用于桑河二级水电站建设，实现运营建设和改善民生‘双赢’。” 中国华能总经理邓建玲表示。

据介绍，中国华能在电站建设运营过程中，电站周边地区840户、3690名贫困人口实现了整体搬迁，建成了“中柬友好扶贫示范村”，解决了2000余人就业，项目还为当地培养了200余名技术技能及管理人才，并为电站周边移民村学校、当地高校提供了助学金。

同时，中国华能投入约1000万元，建成了亚洲水电工程领域抬升高度最大、长度最长的仿自然型洄游鱼道，降低工程建设对水生生物的影响，保护电站周边洄游鱼类生存繁衍环境，维持鱼类生物多样性、河流连通性和河流生态系统健康，实现资源开发与环境保护协调发展。

参加本次论坛的专家认为，桑河二级水电站为柬埔寨提供稳定的清洁能源，缓解了当地电力供应不足的状况，并降低了当地的用电成本，进一步推动了柬埔寨工业、农业、制造业、旅游服务业发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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