人民网北京2月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，中国国家铁路集团有限公司认真履行国铁企业的责任担当，积极做好春耕农用物资运输工作，助力春耕生产跑出“加速度”，为端稳端牢“中国饭碗”提供有力运输支撑。

抓好春耕备耕，对确保全年粮食稳产保供具有重要意义，当前，全国春耕备耕工作由南向北陆续展开。铁路部门精准对接运输需求，灵活调配运能运力，持续加强装卸组织，全力满足春耕农用物资运输需要。截至2月12日，铁路今年已累计装运化肥农药799万吨，同比增加122万吨、增长17.9%，化肥农药日均装车同比增长18.6%。

春耕备耕，农资先行。云南省是我国磷肥、钾肥等主产区之一，中国铁路昆明局集团有限公司管内各站加强与企业的沟通协调，及时掌握化肥生产、销售和发运情况，重点对化肥品类、预发送量、运输方向进行系统分类，为生产企业制订专门的运输方案。

中国铁路太原局集团有限公司大力挖掘运输潜能，提前对化肥发运户进行网格化走访，了解化肥生产情况，宣传铁路优惠政策，通过95306平台做好网上办理承运、电子支付等各项服务。各地铁路部门开辟绿色通道，实行优先受理、优先配空、优先装车、优先放行、优先卸车“五优先”服务举措，确保春耕物资快速运抵田间地头。

中国铁路呼和浩特局集团有限公司备足劳力和机具，加强联劳协作，根据企业需求及时组织装车，做到随到随装。

中国铁路南宁局集团有限公司发挥海铁联运优势，做好“南肥北运”工作，与厂家、码头公司建立三方联系互动机制，开通“磷硫对流”班列，以铁路干散货集装箱为主要运输工具，实行重去重回、循环拉运，既为客户压缩了运输成本，又提高了运输效率。

(责编：王连香、吕骞)

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