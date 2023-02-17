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中国载人航天工程首次公开征集任务标识

今年计划发射2艘载人飞船1艘货运飞船

2023年02月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月16日电  （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，近日，该办公室正式发布《2023年度载人航天飞行任务标识征集活动公告》（以下简称《公告》），面向社会公开征集2023年度载人航天飞行任务标识。《公告》全文及条件要求等，可登录中国载人航天工程网专题页面（http://www.cmse.gov.cn/hdjl/bszjhd/）进行查询。

　　自2003年神舟五号任务起，每次载人飞行任务均设计了任务标识，特别是空间站建造阶段策划设计的12次任务标识，对塑造工程品牌形象、弘扬载人航天精神发挥了积极作用。此次主要征集天舟六号货运飞船飞行任务、神舟十六号载人飞行任务、神舟十七号载人飞行任务标识设计方案及其思路阐述，所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。作品征集要求充分体现中国元素、载人航天特色和任务特点，具有鲜明的科技与艺术寓意，适当考虑3次任务标识的系统性、协调性和连续性。征集活动截止日期为2023年3月6日24时，后续将进行网络投票和结果公布。

　　为帮助公众进一步了解任务特点、激发创作灵感，《公告》专门对任务相关情况作了介绍。2022年底中国空间站全面建成后，中国载人空间站工程正式进入应用与发展阶段，每年将发射2艘载人飞船，1至2艘货运飞船。按照飞行任务规划，计划2023年5月发射天舟六号货运飞船，对接于核心舱后向端口，形成三舱两船组合体，此次任务将上行航天员驻留和消耗物资、维修备件、推进剂和应用任务载荷样品，并下行在轨废弃物；5月发射神舟十六号载人飞船，对接于核心舱径向端口，形成三舱三船组合体；10月发射神舟十七号载人飞船，对接于核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。两次载人飞行任务期间，将实施航天员出舱活动和货物气闸舱出舱任务，开展空间科学实验和技术试验，开展平台管理常规工作、航天员保障相关工作以及科普教育等活动。

　　这是中国载人航天工程历史上首次面向全社会公开征集任务标识，旨在扩大工程在新阶段影响力，展示中国载人航天工程良好形象，让全社会民众广泛参与航天筑梦，感受中国航天责任担当，见证我国太空探索伟大成就。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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