人民网北京2月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，我国一次性建设规模最大的原油商业储备库项目——东营原油商业储备库项目（以下简称东营项目）投油成功，标志着该项目正式进入试生产和商业运营阶段。

库容500万立方米的东营原油商业储备库项目。徐秋萍摄

记者了解到，东营项目占地超120万平方米，总投资达64亿元，2021年6月正式开工建设，共建设50座10万立方米原油储罐及配套设施，库容500万立方米，可储存原油约425万吨。

原油储备事关国计民生，对于保障国家能源安全具有重要意义。国家能源局表示，今年要继续推动油气增产增供，保持“五油三气”重点盆地及海域稳产上产，加快非常规油气快速上产，推进西气东输三线中段等重大管道工程和油气储备能力建设。

“项目投产后，将通过海底管道、近海运输接收来自渤海油田的海上石油，依托东营港炼化产能及公用配套，实现我国海上自采原油就近上岸存储、加工消化和快速周转，形成区域进口原油的替代供应链，对于增强国家石油供给保障能力、促进石油供需动态平衡、拉动能源贸易快速增长等具有重要意义。”中国海油东营港有限责任公司总经理武光照表示。

现场操作人员开启接卸原油装置。徐秋萍摄

据介绍，东营项目以全专业数字化设计为起点，是我国首个实现数字化交付的大型原油储备库项目，实现了“参建方和供货商全参与、设计采办施工全过程、文件数据模型全覆盖”的数字化交付。同时，应用数字孪生、设备预测性维护、AI视频识别、人员定位、工业互联网标识、油品移动、无人机防御及油气泄漏检测等技术，是一座可视化、在线化、数字化、智能化工厂。

现场操作人员开启接卸原油装置。徐秋萍摄

“作为央地合作的实践，该项目投产后，预计每年新增东营港吞吐量约1500万吨，实现进出口贸易额200亿元，为当地炼化产业发展提供优质原料支撑，带动东营市经济发展。”东营港经济开发区党工委书记郭学峰说。

(责编：罗知之、吕骞)

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