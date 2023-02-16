人民网北京2月15日电 （记者杜燕飞）氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对减少二氧化碳等温室气体排放、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。在日前举行的主题为“守正创新 绿色发展”的氢能产业发展论坛上，与会专家认为，要进一步做大做强绿氢，培育氢能应用场景，加大技术创新，降低制氢成本，助力实现碳达峰、碳中和目标。

“中国是世界上最大的制氢国，但绿氢的占比不足千分之一。推动氢能产业发展需要进一步做大做强绿氢，培育氢能应用场景。”中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣表示，目前我国氢能应用重点在交通领域，以商用车为主，近年来在重卡领域应用加快。工业领域，包括钢铁、有色、石化等传统用氢大户，主要使用化石能源生产的灰氢，如果能够更多的使用绿氢，对实现双碳目标具有重要意义。

“‘双碳’背景下，石化行业正发生深刻变化，要在确保传统能源，石油、天然气稳定供给的同时，开发以氢能为代表的新能源产业，在氢能制造、存储、运输、注入等全链条各个环节，突破生产、成本、安全、排放等关键短板，在先立后破的原则下，走出一条新兴能源和传统能源有序接替，新兴能源创新全球领先的转型之路。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生表示。

与会专家认为，我国氢能产业仍然处于发展初期，面临产业创新能力不强、技术装备水平不高、支撑产业发展的基础性制度滞后等诸多挑战，需加强顶层设计，引导产业健康有序发展。

“当前推动氢能特别是绿氢产业发展，需要破解成本、技术、政策等方面难题。”王一鸣认为，要从突破关键核心技术和扩大产业应用两方面发力，降低氢能综合利用成本。聚焦短板弱项，鼓励产学研用结合，对关键核心技术进行攻关，解决卡脖子难题，鼓励企业加大技术和产品的创新力度，通过技术创新降低成本。

隆基绿能科技股份有限公司总裁李振国表示，发展氢能技术的本质是降低单位氢成本，降低电力成本是制氢端氢气成本降低的关键。除此之外，还要不断降低制氢单位电耗，提高能效，用同样的电来制更多的氢。单位制氢成本越低，绿氢就越具有经济性。在今年1.5吉瓦产能基础上，公司将建立更大规模电解水制氢装备能力，推出间歇式绿电制绿氢的应用解决方案。

中国科学院院士李灿认为，碱水制氢的最大优势是电催化过程用的是非贵金属，可以低成本，制氢设备寿命也会更长。如果可再生电价降到每度电0.2元，每立方米制氢电耗4.3度，可以做到每立方米氢气1元钱，基本接近煤制氢成本。

“通过可再生能源的规模化来降低成本，能够推动多元化应用，这是氢能产业高质量发展的路径。通过风光电资源的高效利用消纳，从而带动终端的交通、化工、冶金等领域的绿色零碳发展。”国家能源集团国华投资（氢能公司）党委书记、董事长刘小奇说。

(责编：罗知之、吕骞)

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