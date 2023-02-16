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超47亿人次 2023年春运再现“流动里的中国”

人民网记者 乔雪峰
2023年02月16日14:11 | 来源：人民网
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2月15日，2023年春运落下帷幕。过去的这40天春运，是我国疫情防控进入新阶段的第一个春运，民众的出行需求集中释放，回家意愿强烈，越来越多的人加入春运大军。

在这40天里，春运客流量从低位运行转向快速攀升，达到2020年春运以来的新高。记者从交通运输部获悉，根据初步汇总测算，2023年春运全社会人员流动量约47.33亿人次。其中，营业性客运量约15.95亿人次，比2022年同期增长50.5%，恢复至2019年同期的53.5%。

交通运输部相关负责人表示，2023年春运运力供给充足，运输组织有序，安全形势稳定，防控措施落实到位，服务保障有力，实现了“人民群众平安健康便捷舒畅出行、重点物资运输畅通有序”的目标。

在人流不息、生机勃勃的画卷里，“流动的中国”活力无限。

今年春运自驾出行占主流

高速公路小客车流量创历史新高

今年春节“返乡潮”叠加“旅游热”，使得春运出行需求旺盛。据交通运输部应急办副主任周旻介绍，考虑到今年疫情形势，加上回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求的集中释放，今年自驾出行占主流，约占各种出行方式的六成以上。

数据显示，今年春运期间，全国高速公路小客车流量累计11.84亿辆次，载客量约为31.38亿人次，比2022年同期增长18.6%，比2019年同期增长17.2%。特别是1月27日（正月初六）迎来了返程高峰，全国高速公路小客车流量为6029.1万辆次，达到了历年春运以来最高峰。

在重庆，渝湘高速是今年春运出行的热门线路之一，其中，界石至武隆段的日均车流量超过12万辆，单日最高车流量突破19万辆，比平时增加10万辆。记者从重庆高速集团获悉，预计春运期间路网总车流量5285万辆次，日均132.13万辆次，同比上涨3.57%，路网整体车流量预计呈现“倒V走势”。

2023年的春运，随着暂停了近三年的两岸“小三通”客运航线部分复航，让浅浅的海峡，不再有走不出的乡愁。“3年没回过大陆了，这次要在儿子家过年，再回湖南老家看看。”当船靠岸时，居住在台湾金门的刘奶奶格外感慨，“得知‘小三通’复航了，马上订了船票。”

自春运大幕拉开以来，福建省高速公路网总车流量明显恢复，较2019年同期上升7％。春节期间，日均车流量约366.3万辆次，比2019年同期增长16.1％。据福建省运输事业发展中心副主任李文松介绍，福建加大运力投放力度，组织了1.3万辆客车、2.1万辆公交车、2.2万辆出租汽车、6.3万辆网约车、1394辆地铁、327艘客船参与春运，并落实48家客运企业、72家货运企业2036辆车作为应急运力随时调用。

铁路客流实现大幅回升

累计发送旅客3.48亿人次

春运期间，河南郑州东站人头攒动，客流高位运行。“以前回家开车得一天，现在坐高铁，4个多小时就到了。”重庆人张青山说，自己在郑州做建材生意，郑渝高铁全线贯通后，春节返乡选择了更快捷舒适的高铁。

2月15日，2023年铁路春运圆满收官，全国铁路运输安全平稳有序，呈现客货两旺态势，累计发送旅客3.48亿人次，同比增加9473万人次、增长37.4%，日均发送870万人次，恢复至2019年85.5%，其中有11天单日旅客发送量超千万，铁路客流实现大幅回升；国家铁路累计发送货物4.15亿吨，持续保持高位运行。

国铁集团运输部相关负责人接受记者采访时表示，今年春运是优化调整疫情防控政策后的首个春运，铁路部门更好统筹新阶段疫情防控和铁路春运重点工作，更好统筹发展和安全，全力服务人民群众平安出行、温暖过冬和国民经济平稳运行，圆满完成了各项春运任务，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的春运目标。

据介绍，铁路部门根据铁路12306客票预售、候补数据，动态优化旅客列车开行，科学安排运力，最大限度满足旅客出行需求；针对热门方向和时段，采取开行夜间高铁、动车组重联、增开临客、普速列车加挂车辆等措施，及时增加运力投放。

此外，2023年的春运，还因为不少新线路的开通，为更多的人拉近了家和远方的距离。数据显示，2022年13条铁路新线开通运营，并在2023年春运迎来了春运“首秀”。其中，黄黄高铁让大别山革命老区出行更加便利，武汉至黄梅只要1个半小时；宁夏银川至甘肃兰州缩短了5个多小时，甘肃白银市、靖远县等多地进入了“高铁时代”；新成昆铁路一日千里，成都至昆明7.5小时可达；世界首个沙漠铁路和若铁路环线贯通，更让回家之路穿越沙漠的阻隔。

重点物资运输畅通高效

中欧班列累计发送19万标箱

除了客运，2023年春运期间的货物运输也呈现出了旺盛态势。在方便群众出行的同时，保障了重点物资运输畅通高效。

春运期间，铁路部门精心组织货物运输工作，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，提升货运保通保畅能力，全力保障物流运输通畅。数据显示，春运期间，国家铁路日均装车17.2万车，同比增长0.2%。

郑州北站位于京广、陇海两大铁路干线的交会处，承担着两大干线上4个方向货运列车的解编作业和中欧班列开行任务，是贯通我国华北、华东、华南、西北和西南的重要交通枢纽。今年以来，郑州北站日均办理货运列车达到2.5万辆车厢，平均3分钟就发出一列货车，较去年同期增长约10％。

此外，春运期间，中欧班列累计开行1802列、发送19万标箱，同比分别增长14%、23%，西部陆海新通道班列发送货物7.41万标箱，同比增长3.7%，中老铁路发送跨境货物32.5万吨，同比增长282%，有力保障了国际产业链供应链稳定。

铁路部门持续实施电煤保供行动，用好大秦铁路、浩吉铁路、瓦日铁路等煤运大通道能力，加大万吨列车开行力度，电煤日均装车6.2万车，同比增长7%，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，确保人民群众温暖安全过冬。

铁路部门加强医药、食品及节日生活物资、粮食、化肥等关系国计民生的重点物资运输，实行精准保供、优先运输；加强企业原材料、产成品运输需求对接，充分保障各地企业复工复产需要。

(责编：王连香、吕骞)
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