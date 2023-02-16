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我国游戏产业进入承压蓄力期 “游戏+”或创造更多价值

2023年02月16日11:07 | 来源：人民网
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人民网广州2月16日电 （记者杨虞波罗）2月12日至2月14日，2022年度中国游戏产业年会在广州举行。会上发布的《2022年中国游戏产业报告》显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比下降10.33%；游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%，我国游戏产业进入承压蓄力阶段。

与会人士指出，与此同时，我国游戏技术继续创新发展，“游戏+”模式多向辐射，正跨域跨界助力产业转型升级。

游戏科技对实体领域产生正向影响

“游戏作为实现科技强国的重要助力，价值愈加凸显。游戏的科技属性，可以带来共振效应。”中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然表示。

由中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院与多家单位合作发布的《游戏科技能力与科技价值研究报告》显示，过去半年，面向游戏与电子通信、硬件制造等领域的行业调研显示，81%的受访者认为游戏促进了AI技术的发展；面向大众的用户调研发现，91.4%的受调研者认为游戏科技对实体领域有推动作用。

敖然提出了游戏科技的三重“共振效应”：第一，游戏与科技创新之间的“共振”，科技启发了游戏诞生，游戏的发展反哺科技创新，两者相互启迪、共同发展；第二，游戏科技与外部实体产业的“共振”，游戏科技在终端、工业、建筑等实体产业领域释放更多效能；第三，游戏与科技领域基础建设的共振，特别是与科技人才队伍建设的共振，游戏是科技人才的“孵化器”，游戏产业汇聚了大量计算机科学、AI等领域高水平科技人才，不断为“硬科技”的研发创新输送人才。

作为科技产业链的重要一环，游戏和AI、VR等前沿科技领域一直存在着双向驱动关系。

中国工程院院士、深圳大学电子与信息工程学院院长丁文华认为，“元宇宙”的实质是虚拟世界和真实世界的融合，其入口装置、数字环境、数字化身等要素的构建中，游戏将提供重要的技术支撑。一方面，游戏引擎已成为数字环境构建的重要平台，未来能够支持搭建超大数实融合场景、海量用户实时交互;另一方面，XR、数字人等技术离不开游戏产业的孵化和驱动，并有望在游戏产业率先取得突破性进展。

“游戏+”将带动游戏“破圈”

与会人士表示，随着中国游戏产业的跨越式发展，“游戏+”与“互联网+”“AI+”相似，具有引发变革的潜力，有望成为游戏产业长远发展的一次重要革新。

上海市委宣传部副部长王亚元在会上表示，游戏是数字经济的重要组成部分，而“游戏+”将成为在科技创新、文化传承、社会公益等方面做出全新实践的重要模式。

我国首批航天员赵传东表示，在中国航天科技蓬勃发展的同时， “游戏+”也成为了航天科普模式中的一种新模式。这些“游戏+航天科普”作品的呈现为航天科普工作提供了新方法、新路径和新舞台。

“我们正在利用电子游戏的技术和思考方式来创造新的表达方式，让艺术更加多元。”和美术馆执行馆长邵舒谈到，“游戏+艺术”的模式让两个领域交叉赋能，拓展各自的疆域，发挥各自的正向价值。

中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君认为，“游戏+”模式将以更为丰富的功能价值，推动游戏技术的跨界融合。

敖然指出，我国也需要充分挖掘本土游戏产业优势，抢占下一代互联网布局，提升国际文化领域的话语权和影响力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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