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国家发改委：促进农业转移人口市民化

2023年02月16日10:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章提出，稳步推进以人为核心的新型城镇化，促进农业转移人口市民化。

文章指出，扎实推动城乡区域重大战略部署落地。推动城乡区域协调发展是破解我国发展不平衡不充分问题的关键途径，是释放内需潜能、促进产业升级的重要举措。要全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进宜居宜业和美乡村建设。稳步推进以人为核心的新型城镇化，促进农业转移人口市民化。全面落实区域重大战略，扎实推进京津冀协同发展，深入推动长江经济带生态环境保护修复和绿色高质量发展，推进粤港澳大湾区重大合作平台建设，促进长三角一体化发展，加大黄河流域生态保护力度。扎实推进区域协调发展战略，加强区域间基础设施联通，促进区域优势互补融合发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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