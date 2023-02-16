人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章提出要稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险。

文章指出，安全是发展的前提，发展是安全的保障，要坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全良性互动。必须增强忧患意识，强化底线思维，统筹发展和安全，妥善应对可能出现的重大风险。要稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险。加强安全保障体系建设，特别是强化粮食、能源资源、重要产业链供应链安全保障。全方位夯实粮食安全根基，推进藏粮于地、藏粮于技，完善粮食产购储加销体系。加强能源供应保障能力建设，有序释放煤炭先进优质产能，确保电力、天然气稳定供应。强化高水平科技自立自强，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。

(责编：申佳平、吕骞)

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