人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委：积极应对人口老龄化 落实积极生育政策措施

2023年02月16日10:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章提出，积极应对人口老龄化，落实积极生育政策措施。

文章指出，保障和改善民生是我们做好工作的出发点和落脚点。要坚持以人民为中心的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，解决好群众急难愁盼问题，兜住兜牢民生底线。扎实推进共同富裕顶层设计，扩大中等收入群体规模，强化收入分配领域政策统筹协调。落实落细就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，强化创业带动就业。发展多层次、多支柱养老保险体系。支持刚性和改善性住房需求，压实各方保交楼、稳民生责任。积极应对人口老龄化，完善养老托育服务体系，落实积极生育政策措施。深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：积极应对人口老龄化 落实积极生育政策措施
　　人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章提出，积极应对人口老龄化，落实积极生育政策措施。…
国家发改委：支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费
　　人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章指出，着力扩大国内需求，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部