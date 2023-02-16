人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章提出，积极应对人口老龄化，落实积极生育政策措施。

文章指出，保障和改善民生是我们做好工作的出发点和落脚点。要坚持以人民为中心的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，解决好群众急难愁盼问题，兜住兜牢民生底线。扎实推进共同富裕顶层设计，扩大中等收入群体规模，强化收入分配领域政策统筹协调。落实落细就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，强化创业带动就业。发展多层次、多支柱养老保险体系。支持刚性和改善性住房需求，压实各方保交楼、稳民生责任。积极应对人口老龄化，完善养老托育服务体系，落实积极生育政策措施。深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

(责编：申佳平、吕骞)

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