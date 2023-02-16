人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据《求是》杂志消息，国家发展改革委16日在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章指出，着力扩大国内需求，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。

文章指出，内需是我国经济发展的基本动力，扩大内需是稳增长的重中之重，必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。要围绕主要矛盾和重大关键环节精准发力，健全宏观经济治理体系，加快落实已部署的各项稳增长政策。全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，改善消费环境和条件，全面促进消费提质升级，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育线上线下融合等新型消费。积极扩大有效投资，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，加强经济社会发展重点领域重大项目建设，推动新型基础设施建设，用好推进有效投资重要项目协调机制，统筹用好各类资金，强化土地、用能、环评等要素保障，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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